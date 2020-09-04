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Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в сфере экономики по итогам переговоров их лидеров в Вашингтоне, заявил в пятницу представитель Белого... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:40
2020-09-04T19:18
сербия
косово
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a> и <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> договорились о нормализации отношений в сфере экономики по итогам переговоров их лидеров в Вашингтоне, заявил в пятницу представитель Белого дома Джадд Дир."Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации в экономике. Еще одно историческое соглашение, достигнутое этим президентом, чтобы сделать мир более мирным, процветающим местом", - написал он в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.По информации журналистов пула Белого дома, документ был подписан в 11:38 (18:38).Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> находится с визитом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где проводит переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти при посредничестве американской администрации. В пятницу стороны в присутствии президента США Дональда Трампа, как ожидается, подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a> и Приштины.
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сербия
косово
сша
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60
сербия, косово, сша, в мире

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

18:40 04.09.2020 (обновлено: 19:18 04.09.2020)
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© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в фотобанкГраффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Марко Кужавич
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в сфере экономики по итогам переговоров их лидеров в Вашингтоне, заявил в пятницу представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации в экономике. Еще одно историческое соглашение, достигнутое этим президентом, чтобы сделать мир более мирным, процветающим местом", - написал он в Twitter.

"По-настоящему исторический день. Сербия и Косово объявили об экономическом сотрудничестве по широкому кругу вопросов", - сказал президент США Дональд Трамп.

По информации журналистов пула Белого дома, документ был подписан в 11:38 (18:38).
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем находится с визитом в США, где проводит переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти при посредничестве американской администрации. В пятницу стороны в присутствии президента США Дональда Трампа, как ожидается, подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины.
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СербияКосовоСШАВ мире
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