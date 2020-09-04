https://ria.ru/20200904/kosovo-1576796577.html

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в сфере экономики по итогам переговоров их лидеров в Вашингтоне, заявил в пятницу представитель Белого... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:40

2020-09-04T18:40

2020-09-04T19:18

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a> и <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> договорились о нормализации отношений в сфере экономики по итогам переговоров их лидеров в Вашингтоне, заявил в пятницу представитель Белого дома Джадд Дир."Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации в экономике. Еще одно историческое соглашение, достигнутое этим президентом, чтобы сделать мир более мирным, процветающим местом", - написал он в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.По информации журналистов пула Белого дома, документ был подписан в 11:38 (18:38).Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> находится с визитом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где проводит переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти при посредничестве американской администрации. В пятницу стороны в присутствии президента США Дональда Трампа, как ожидается, подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a> и Приштины.

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косово

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, косово, сша, в мире