https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576782206.html
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 30 сентября, в ряд городов РФ - по 24 октября, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:03
2020-09-04T15:03
2020-09-04T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
туризм
белавиа
белоруссия
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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Белорусская авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization__229/" target="_blank" data-auto="true">Белавиа</a>" продлила приостановку рейсов в Россию до 30 сентября, в ряд городов РФ - по 24 октября, сообщила пресс-служба перевозчика."В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов… во все пункты России по 30 сентября, <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеж</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казань</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижний Новгород</a> - по 24 октября", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что данное решение принято "в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации".Кроме того, приостановлены полеты в <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Ригу</a> по 20 сентября, <a href="http://ria.ru/location_Larnaca_District/" target="_blank" data-auto="true">Ларнаку</a> - по 14 сентября, <a href="http://ria.ru/location_Ashgabat/" target="_blank" data-auto="true">Ашхабад</a> - по 30 сентября, во все пункты <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> - по 30 сентября.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом. С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы и пока его не снимала.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200903/aviasoobschenie-1576659578.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, белавиа, белоруссия