https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576756655.html
Собянин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Расслабляться в борьбе с коронавирусом не стоит, количество проводимых тестов не уменьшается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:32
2020-09-04T12:32
2020-09-04T12:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Расслабляться в борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> не стоит, количество проводимых тестов не уменьшается, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на рабочей встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Действительно расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной", - сказал Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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