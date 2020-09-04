Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576756655.html
Собянин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Расслабляться в борьбе с коронавирусом не стоит, количество проводимых тестов не уменьшается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:32
2020-09-04T12:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574652054_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_6d9b471eb223963fdf4c7e4ca49a96cd.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Расслабляться в борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> не стоит, количество проводимых тестов не уменьшается, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на рабочей встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Действительно расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной", - сказал Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574652054_220:0:2951:2048_1400x0_80_0_0_554fa133cf1ea57c6042ab7d5bf8e952.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Собянин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

12:32 04.09.2020
358
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Расслабляться в борьбе с коронавирусом не стоит, количество проводимых тестов не уменьшается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Действительно расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
400007
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Ученики, сдающие ЕГЭ по информатике и ИКТ
Собянин: пандемия не оказала влияния на уровень образования в Москве
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Токсиколог рассказал, как лечат отравление "Новичком"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил принимаемые московскими властями решения
Алексей Навальный
Эксперт отверг версию об отравлении Навального "Новичком"
Phallocryptus fahimii
В самом жарком месте на Земле нашли пресноводных ракообразных
Работа магазина Леруа Мерлен в Москве
Собянин: основные проблемы в торговле в Москве решат до конца года
Москва во время режима самоизоляции жителей
Путин оценил социально-экономическую ситуацию в Москве
Алексей Навальный
В Кремле заявили, что следствие по ситуации с Навальным идет де-факто
Вид на Вену
МИД Австрии: нельзя бездоказательно ввести санкции против России
Медицинские работники
Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило пять тысяч
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал об обсуждении плана по поддержке экономики с Путиным
Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса
Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от коронавируса
Дезинфекция класса школы
Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью
Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева
Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва продолжит программы развития здравоохранения и образования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния