https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576718277.html
Собянин рассказал о естественной иммунизации от COVID-19 у москвичей
Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19, пик пандемии был пройден в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, сообщил мэр... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:20
2020-09-04T09:20
2020-09-04T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2990:1681_1400x0_80_0_0_6bd36a5c71f2d08fa42d567a75a81a6a.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, пик пандемии был пройден в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причём прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Мы прошли, и значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "<a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>".По его словам, санитарные меры, которые были введены в городе, позволили сгладить ситуацию и увести пандемию на такой уровень, при котором возможно нормальное функционирование столицы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200903/vystavki-1576704505.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_23b3cb56cf556d442d6bc497f6a4339a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество