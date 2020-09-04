https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576718277.html

Собянин рассказал о естественной иммунизации от COVID-19 у москвичей

Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19, пик пандемии был пройден в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, сообщил мэр... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T09:20

2020-09-04T09:20

2020-09-04T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, пик пандемии был пройден в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причём прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Мы прошли, и значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "<a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>".По его словам, санитарные меры, которые были введены в городе, позволили сгладить ситуацию и увести пандемию на такой уровень, при котором возможно нормальное функционирование столицы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200903/vystavki-1576704505.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество