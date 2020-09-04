В Чехии заявили об угрозе срыва консультаций с Россией из-за Навального
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
© Евгений Одиноков
ПРАГА, 4 сен – РИА Новости. Глава МИД республики Томаш Петршичек заявил, что инцидент с Алексеем Навальным ставит под угрозу готовящиеся политические консультации между республикой и РФ.
Политические консультации об улучшении отношений между Россией и Чехией, о которых договорились МИД обеих стран, должны были начаться в середине августа. Но, как ранее сообщил РИА Новости информированный источник с чешской стороны, консультации были отложены на неопределенное время в связи с ситуацией в Белоруссии.
"Хотя намеченные консультации призваны затронуть проблемы в двусторонних отношениях между Чехией и Россией, а ситуация с господином Навальным будет нами решаться совместно с другими странами Евросоюза, тем не менее, речь в данном случае идет о столь важном деле, что оно угрожает готовящимся консультациям", - сказал Петршичек в интервью пражскому сетевому изданию Deník N.
Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент намечено разместить в создаваемом Музее памяти ХХ века. МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. В свою очередь президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики. Также в апреле чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.
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