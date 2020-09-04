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https://ria.ru/20200904/konsultatsii-1576714726.html
В Чехии заявили об угрозе срыва консультаций с Россией из-за Навального
Глава МИД республики Томаш Петршичек заявил, что инцидент с Алексеем Навальным ставит под угрозу готовящиеся политические консультации между республикой и РФ. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T04:26
2020-09-04T04:26
россия
милош земан
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
чехия
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<strong>ПРАГА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_tomash-petrshichek/" target="_blank" data-auto="true">Томаш Петршичек</a> заявил, что инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> ставит под угрозу готовящиеся политические консультации между республикой и РФ.Политические консультации об улучшении отношений между Россией и Чехией, о которых договорились МИД обеих стран, должны были начаться в середине августа. Но, как ранее сообщил РИА Новости информированный источник с чешской стороны, консультации были отложены на неопределенное время в связи с ситуацией в Белоруссии.Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент намечено разместить в создаваемом Музее памяти ХХ века. МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. В свою очередь президент Чехии <a href="http://ria.ru/person_Milosh_Zeman/" target="_blank" data-auto="true">Милош Земан</a> назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики. Также в апреле чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что российский дипломат ввез в <a href="http://ria.ru/location_Praha/" target="_blank" data-auto="true">Прагу</a> яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника <a href="http://ria.ru/organization_Rossotrudnichestvo/" target="_blank" data-auto="true">Россотрудничества</a>, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576708632.html
Спецслужбам запада понравилось травить представителей пятой колоны и предателей родины. Кто следующий?
40
Чехию же тоже не так давно "отравитель" с поллитрой Новичка посещал, за снос памятника мстить.
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россия
москва
чехия
прага
берлин (город)
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россия, милош земан, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, чехия, прага, берлин (город), в мире

В Чехии заявили об угрозе срыва консультаций с Россией из-за Навального

04:26 04.09.2020
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Евгений Одиноков
ПРАГА, 4 сен – РИА Новости. Глава МИД республики Томаш Петршичек заявил, что инцидент с Алексеем Навальным ставит под угрозу готовящиеся политические консультации между республикой и РФ.
Политические консультации об улучшении отношений между Россией и Чехией, о которых договорились МИД обеих стран, должны были начаться в середине августа. Но, как ранее сообщил РИА Новости информированный источник с чешской стороны, консультации были отложены на неопределенное время в связи с ситуацией в Белоруссии.

"Хотя намеченные консультации призваны затронуть проблемы в двусторонних отношениях между Чехией и Россией, а ситуация с господином Навальным будет нами решаться совместно с другими странами Евросоюза, тем не менее, речь в данном случае идет о столь важном деле, что оно угрожает готовящимся консультациям", - сказал Петршичек в интервью пражскому сетевому изданию Deník N.

Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент намечено разместить в создаваемом Музее памяти ХХ века. МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. В свою очередь президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики. Также в апреле чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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РоссияМилош ЗеманАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваЧехияПрагаБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Спецслужбам запада понравилось травить представителей пятой колоны и предателей родины. Кто следующий?
4 сентября, 05:36
Геннадий SoloГеннадий Solo
3360001
Чехию же тоже не так давно "отравитель" с поллитрой Новичка посещал, за снос памятника мстить.
4 сентября, 06:04
Gloomy HumoristGloomy Humorist
3200001
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