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В России зафиксировали нулевую инфляцию в августе
Росстат зафиксировал в августе в РФ нулевую инфляцию после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%, следует из сообщения... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:04
2020-09-04T19:38
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a> зафиксировал в августе в РФ нулевую инфляцию после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%, следует из сообщения Росстата.Минэкономразвития ожидало дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2% при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции. В годовом выражении министерство прогнозировало инфляцию в 3,4–3,5%.В 23 субъектах РФ отмечался рост потребительских цен. В наибольшей степени - в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, Амурской области. В Москве цены в среднем за август не изменились, в Санкт-Петербурге – снизились на 0,1% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 2,9% соответственно).
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России зафиксировали нулевую инфляцию в августе

19:04 04.09.2020 (обновлено: 19:38 04.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Росстат зафиксировал в августе в РФ нулевую инфляцию после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%, следует из сообщения Росстата.
Минэкономразвития ожидало дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2% при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции. В годовом выражении министерство прогнозировало инфляцию в 3,4–3,5%.

"В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2019 года – 103,0% (в августе 2019 года – 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,4%)", - сообщает ведомство.

В 23 субъектах РФ отмечался рост потребительских цен. В наибольшей степени - в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, Амурской области. В Москве цены в среднем за август не изменились, в Санкт-Петербурге – снизились на 0,1% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 2,9% соответственно).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2020
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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