https://ria.ru/20200904/inflyatsiya-1576797552.html

В России зафиксировали нулевую инфляцию в августе

Росстат зафиксировал в августе в РФ нулевую инфляцию после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%, следует из сообщения... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:04

2020-09-04T19:04

2020-09-04T19:38

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a> зафиксировал в августе в РФ нулевую инфляцию после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%, следует из сообщения Росстата.Минэкономразвития ожидало дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2% при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции. В годовом выражении министерство прогнозировало инфляцию в 3,4–3,5%.В 23 субъектах РФ отмечался рост потребительских цен. В наибольшей степени - в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, Амурской области. В Москве цены в среднем за август не изменились, в Санкт-Петербурге – снизились на 0,1% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 2,9% соответственно).

https://ria.ru/20200628/1573580674.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика