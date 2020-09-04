В России зафиксировали нулевую инфляцию в августе
19:04 04.09.2020 (обновлено: 19:38 04.09.2020)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Росстат зафиксировал в августе в РФ нулевую инфляцию после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%, следует из сообщения Росстата.
Минэкономразвития ожидало дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2% при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции. В годовом выражении министерство прогнозировало инфляцию в 3,4–3,5%.
"В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2019 года – 103,0% (в августе 2019 года – 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,4%)", - сообщает ведомство.
В 23 субъектах РФ отмечался рост потребительских цен. В наибольшей степени - в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, Амурской области. В Москве цены в среднем за август не изменились, в Санкт-Петербурге – снизились на 0,1% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 2,9% соответственно).
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