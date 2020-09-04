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Нижегородская область
https://ria.ru/20200904/balakhna-1576781800.html
На бумажном комбинате "Волга" в Балахне запустили новую линию
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт новой линии по выпуску... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:58
2020-09-04T14:58
нижегородская область
глеб никитин
виктор евтухов
нижегородская область
балахна
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости.</strong> Заместитель министра промышленности и торговли РФ <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Evtukhov" target="_blank">Виктор Евтухов</a> и губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a> дали старт новой линии по выпуску термомеханической массы на Балахнинском бумажном комбинате АО "Волга", сообщает пресс-служба правительства региона.Производство создано менее чем за два года. Благодаря ему комбинат планирует увеличить выпуск бумаги на 20%, до 320 тысяч тонн в год.Как сообщил Евтухов, инвестиции в проект достигли около 1,5 миллиарда рублей. Новая линия создавалась при поддержке Фонда развития промышленности РФ, сумма льготного займа от которого составила 394 миллиона рублей.Он отметил, что предприятие входит в Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России. "Учитывая качество и уникальную технологию производства, его продукция пользуется высоким спросом на экспортных рынках. Комбинат 70% продукции поставляет на экспорт и является одним из самых активных получателей экспортной субсидии от государства: за три года возмещен 971 миллион рублей", - подчеркнул Евтухов, отметив, что "в Нижегородской области очень активно работают с инвесторами и с бизнесом, и это даёт очевидные результаты".В свою очередь губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> отметил, что этот инвестиционный проект - один из первых не только в России, но и в мире, при реализации которого опытная отладка оборудования проводилась дистанционно из-за распространения коронавирусной инфекции. "Для нас крайне важно, что благодаря новой линии в таком небольшом городе, как Балахна, создано около 200 новых рабочих мест, из которых 60 - высокопроизводительные. Кроме того, реализация проекта обеспечит в федеральный и областной бюджеты более 600 миллионов рублей налоговых отчислений", - подчеркнул Никитин.По словам губернатора Нижегородской области, региональное правительство также обеспечивает поддержку предприятию - так, в 2019 году проект был признан приоритетным инвестиционным в сфере освоения лесов, а компании были предоставлены в аренду лесные участки в Варнавинском районе. "Одной из мер господдержки стало применение понижающего коэффициента при определении платы за аренду лесных участков", - добавил Никитин.Бумажный комбинат "Волга" выпускает бумагу из 100% термомеханической массы для печати газет, книг и полиграфической продукции, а также для производства гофрокартона и другие виды упаковочной бумаги. Предприятие входит в число 50 крупнейших лесопромышленных компаний России. В 2020 году АО "Волга" включено министерством промышленности и торговли России в перечень системообразующих (социально значимых) компаний лесопромышленного комплекса страны.
https://ria.ru/20200625/1573462660.html
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нижегородская область
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глеб никитин, виктор евтухов, нижегородская область, балахна, экономика

На бумажном комбинате "Волга" в Балахне запустили новую линию

14:58 04.09.2020
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© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Правительство Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт новой линии по выпуску термомеханической массы на Балахнинском бумажном комбинате АО "Волга", сообщает пресс-служба правительства региона.
Производство создано менее чем за два года. Благодаря ему комбинат планирует увеличить выпуск бумаги на 20%, до 320 тысяч тонн в год.
Как сообщил Евтухов, инвестиции в проект достигли около 1,5 миллиарда рублей. Новая линия создавалась при поддержке Фонда развития промышленности РФ, сумма льготного займа от которого составила 394 миллиона рублей.

"Это приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, что даёт комбинату право на заключение на льготных условиях договоров аренды лесных участков для обеспечения лесным сырьем новых производственных мощностей", - цитирует пресс-служба слова замминистра промышленности РФ.

Он отметил, что предприятие входит в Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России. "Учитывая качество и уникальную технологию производства, его продукция пользуется высоким спросом на экспортных рынках. Комбинат 70% продукции поставляет на экспорт и является одним из самых активных получателей экспортной субсидии от государства: за три года возмещен 971 миллион рублей", - подчеркнул Евтухов, отметив, что "в Нижегородской области очень активно работают с инвесторами и с бизнесом, и это даёт очевидные результаты".
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В свою очередь губернатор Нижегородской области отметил, что этот инвестиционный проект - один из первых не только в России, но и в мире, при реализации которого опытная отладка оборудования проводилась дистанционно из-за распространения коронавирусной инфекции. "Для нас крайне важно, что благодаря новой линии в таком небольшом городе, как Балахна, создано около 200 новых рабочих мест, из которых 60 - высокопроизводительные. Кроме того, реализация проекта обеспечит в федеральный и областной бюджеты более 600 миллионов рублей налоговых отчислений", - подчеркнул Никитин.
По словам губернатора Нижегородской области, региональное правительство также обеспечивает поддержку предприятию - так, в 2019 году проект был признан приоритетным инвестиционным в сфере освоения лесов, а компании были предоставлены в аренду лесные участки в Варнавинском районе. "Одной из мер господдержки стало применение понижающего коэффициента при определении платы за аренду лесных участков", - добавил Никитин.
Бумажный комбинат "Волга" выпускает бумагу из 100% термомеханической массы для печати газет, книг и полиграфической продукции, а также для производства гофрокартона и другие виды упаковочной бумаги. Предприятие входит в число 50 крупнейших лесопромышленных компаний России. В 2020 году АО "Волга" включено министерством промышленности и торговли России в перечень системообразующих (социально значимых) компаний лесопромышленного комплекса страны.
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Нижегородская областьГлеб НикитинВиктор ЕвтуховНижегородская областьБалахнаЭкономика
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