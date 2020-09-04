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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200904/agrarii-1576780002.html
Власти Ленобласти помогут АПК в модернизации парка сельхозтехники
Власти Ленинградской области окажут содействие региональным аграриям в модернизации парка сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:37
2020-09-04T14:37
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> окажут содействие региональным аграриям в модернизации парка сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>.По его словам, для помощи региональным аграриям в модернизации сельскохозяйственного парка губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор АО "Петербургский тракторный завод" Сергей Серебряков подписали договор, который обеспечивает ленинградским аграриям скидку в 5% при покупке тракторов "Кировец"."Сегодня с нашей субсидией из бюджета на покупку техники и с учётом скидки от производителя большие и малые сельхозпредприятия могут приобрести отличную, современную технику за половину цены. Наша программа поддержки дает хороший стимул модернизации хозяйств региона", — отметил Дрозденко, принимающий участие в 29 международной агропромышленной выставке "Агрорусь".Он добавил, что, кроме того, председатель правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко подписал договор со шведским производителем автоматизированных систем доения "ДеЛаваль", которое предусматривает скидку на приобретение доильно-молочного оборудование в 15%.Глава региона напомнил, что в Ленинградской области с 2012 года реализуется региональная программа технической и технологической модернизации, согласно которой аграриям компенсируются до 50% затрат от стоимости техники и оборудования."За девять лет областными предприятиями с помощью господдержки приобретено 4130 единиц техники общей стоимостью почти 10,2 миллиардов рублей. Сумма субсидий — 2,8 миллиарда рублей. Коэффициент ежегодного обновления парка техники составляет 9%", - сказал Дрозденко.
https://ria.ru/20170817/1500502483.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр дрозденко

Власти Ленобласти помогут АПК в модернизации парка сельхозтехники

14:37 04.09.2020
56
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Власти Ленинградской области окажут содействие региональным аграриям в модернизации парка сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, для помощи региональным аграриям в модернизации сельскохозяйственного парка губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор АО "Петербургский тракторный завод" Сергей Серебряков подписали договор, который обеспечивает ленинградским аграриям скидку в 5% при покупке тракторов "Кировец".
"Сегодня с нашей субсидией из бюджета на покупку техники и с учётом скидки от производителя большие и малые сельхозпредприятия могут приобрести отличную, современную технику за половину цены. Наша программа поддержки дает хороший стимул модернизации хозяйств региона", — отметил Дрозденко, принимающий участие в 29 международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
Он добавил, что, кроме того, председатель правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко подписал договор со шведским производителем автоматизированных систем доения "ДеЛаваль", которое предусматривает скидку на приобретение доильно-молочного оборудование в 15%.
Пшеница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2017
17 августа 2017, 01:08
Кабмин обсудит выделение средств на компенсации сельхозу в регионах
Глава региона напомнил, что в Ленинградской области с 2012 года реализуется региональная программа технической и технологической модернизации, согласно которой аграриям компенсируются до 50% затрат от стоимости техники и оборудования.
"За девять лет областными предприятиями с помощью господдержки приобретено 4130 единиц техники общей стоимостью почти 10,2 миллиардов рублей. Сумма субсидий — 2,8 миллиарда рублей. Коэффициент ежегодного обновления парка техники составляет 9%", - сказал Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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