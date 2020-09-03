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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/zaderzhaniya-1576666535.html
В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
За участие в несанкционированных акциях 2 сентября в Белоруссии задержаны 24 человека, из них три студента, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:18
2020-09-03T11:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> За участие в несанкционированных акциях 2 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> задержаны 24 человека, из них три студента, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.В акциях, по данным милиции, приняли участие около 1 тысячи человек. Несанкционированные акции прошли в восьми городах республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду

11:18 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. За участие в несанкционированных акциях 2 сентября в Белоруссии задержаны 24 человека, из них три студента, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 24 гражданина, из них три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек", - говорится в сообщении.
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В акциях, по данным милиции, приняли участие около 1 тысячи человек. Несанкционированные акции прошли в восьми городах республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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