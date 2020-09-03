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Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
Депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариту Бутакову будут судить за взятку более чем на три РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:12
2020-09-03T11:13
андрей белоусов
москва
челябинск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> Маргариту Бутакову будут судить за взятку более чем на три миллиарда рублей за "помощь" в распределении госзаказов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей."Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" города Челябинска Маргариты Бутаковой ... дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что лишение <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Белоусова</a> депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании соответствующего согласия Госдумы."Скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> Юревич объявлен в международный розыск", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200901/vzyatka-1576571038.html
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москва
челябинск
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андрей белоусов, москва, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, происшествия

Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей

11:12 03.09.2020 (обновлено: 11:13 03.09.2020)
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© Фото : партия "Справедливая Россия"Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : партия "Справедливая Россия"
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариту Бутакову будут судить за взятку более чем на три миллиарда рублей за "помощь" в распределении госзаказов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По данным СК, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" города Челябинска Маргариты Бутаковой ... дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании соответствующего согласия Госдумы.
"Скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск", - добавляется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 12:49
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке
43240000
Обсудить 1
Андрей БелоусовМоскваЧелябинскЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФПроисшествия
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