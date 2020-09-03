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Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией
Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией, это в интересах обеих стран, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:29
2020-09-03T15:38
ростовская область
россия
валентина матвиенко
белоруссия
в мире
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<strong>ТАГАНРОГ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, это в интересах обеих стран, сообщила журналистам спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.В четверг она посещает <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a> с рабочим визитом."У нас большая кооперация. Мы не собираемся ничего этого терять, потому что это в интересах как Белоруссии, так и России, как российского, так и белорусского народа", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576684431.html
ростовская область
россия
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ростовская область, россия, валентина матвиенко, белоруссия, в мире

Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией

15:29 03.09.2020 (обновлено: 15:38 03.09.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ТАГАНРОГ, 3 сен - РИА Новости. Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией, это в интересах обеих стран, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В четверг она посещает Ростовскую область с рабочим визитом.
"У нас сотрудничество экономическое между Россией и Белоруссией очень активное, очень высокий уровень экономического, торгового сотрудничества", - сказала она, отметив, что для белорусских производителей Россия - это основной рынок.
"У нас большая кооперация. Мы не собираемся ничего этого терять, потому что это в интересах как Белоруссии, так и России, как российского, так и белорусского народа", - добавила Матвиенко.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Ростовская областьРоссияВалентина МатвиенкоБелоруссияВ мире
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