https://ria.ru/20200903/sotrudnichestvo-1576686423.html
Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией
Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией, это в интересах обеих стран, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:29
2020-09-03T15:29
2020-09-03T15:38
ростовская область
россия
валентина матвиенко
белоруссия
в мире
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<strong>ТАГАНРОГ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, это в интересах обеих стран, сообщила журналистам спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.В четверг она посещает <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a> с рабочим визитом."У нас большая кооперация. Мы не собираемся ничего этого терять, потому что это в интересах как Белоруссии, так и России, как российского, так и белорусского народа", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576684431.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, валентина матвиенко, белоруссия, в мире