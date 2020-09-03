https://ria.ru/20200903/sotrudnichestvo-1576686423.html

Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией

Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией, это в интересах обеих стран, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:29

2020-09-03T15:29

2020-09-03T15:38

ростовская область

россия

валентина матвиенко

белоруссия

в мире

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<strong>ТАГАНРОГ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, это в интересах обеих стран, сообщила журналистам спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.В четверг она посещает <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a> с рабочим визитом."У нас большая кооперация. Мы не собираемся ничего этого терять, потому что это в интересах как Белоруссии, так и России, как российского, так и белорусского народа", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576684431.html

ростовская область

россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, россия, валентина матвиенко, белоруссия, в мире