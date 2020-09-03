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В Ростовской области площадь лесного пожара выросла до 900 гектаров

Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 900 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:22

2020-09-03T19:22

2020-09-03T19:22

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Площадь лесного пожара в Тарасовском районе <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> выросла до 900 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.В четверг пожары в Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах были ликвидированы. В тушении огня в Тарасовском районе задействовано порядка 480 человек и 130 единиц техники. Наиболее сложная обстановка, по данным областного <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, остается в районе поселка Дубы.

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россия

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия