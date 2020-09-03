https://ria.ru/20200903/kolesnikova-1576656120.html

Колесникова рассказала о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T01:55

2020-09-03T01:55

2020-09-03T03:38

протесты в белоруссии

мария колесникова

россия

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

сергей лавров

мид белоруссии

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576378224_0:59:3072:1787_1400x0_80_0_0_42755f9b982eaa8b51b72ad5aa4cb126.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Мезенцевым</a>, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.Как уточнила представитель КС, попытки связаться с Мезенцевым предпринимались по электронной почте. "Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ", - отметила Колесникова, не уточнив, однако, кто именно это сказал."Хотели бы пообщаться"Ранее баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/" target="_blank">LRT</a>, что представители белорусской оппозиции готовы пообщаться с представителями России: "если такой звонок поступит, они не откажутся"."Мы вообще изначально самостоятельны, ни с кем не связывались, мы были открыты к диалогу, мы были открыты к общению и принимали все приглашения личного характера и все телефонные переговоры от представителей всех стран, которых волновала судьба белорусского народа. Мы ожидаем и, наверно, хотели бы пообщаться и с представителями России. Конечно же, если такой звонок или приглашение поступит, мы, естественно, не откажемся", - ответила Тихановская на вопрос, связывались ли представители оппозиции с Кремлем."Встречаться ни к чему"Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, со своей стороны, заявил в среду, что Москва пока не намерена встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии."Я не хочу делать никаких оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a> в Москве.Он добавил, что до сих пор нет внятных объяснений со стороны лидеров совета по поводу появившейся на сайте Светланы Тихановской программы, "которая подтверждает нацеленность именно на антироссийскую работу и которая потом быстро исчезла". "Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета", - отметил министр.Встреча не планируетсяРанее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев также сообщил, что встреч дипломатов с представителями белорусской оппозиции не планируется.Мезенцев добавил, что сложные вопросы, которые сейчас стоят перед гражданским обществом в республике - это внутреннее дело страны."Разрешение всех сложных вопросов, которые предъявлены белорусскому обществу, является делом сугубо Белоруссии. Мудрый народ республики сам определит оптимальный путь своего развития. Позиция России - это поддержка того огромного потенциала двусторонних отношений. На мой взгляд, возвращение к интеграционной повестке союзного государства", - сказал Мезенцев.Комментарий Сергея РябковаРоссия не вмешивается в дела Белоруссии, а способствует решению проблем, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявления Вашингтона о возможных санкциях в отношении Москвы."Мы не вмешивались и не вмешиваемся в дела Белоруссии, мы способствуем решению проблем с уважением к возможности белорусов самим разобраться в своих проблемах. И такого рода сигналы слышать от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые сплошь и рядом вмешиваются в дела других государств, причем самым бесцеремонным и грубым образом, нам не впервой, но мы не воспринимаем это как что-то из ряда вон выходящее", - сказал Рябков.Протесты в Белоруссии Девятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576645043.html

https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576637324.html

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576629008.html

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576648314.html

Старик Ромуальдыч В чём проблема? Пускай запишутся на приём и уверен, их примут на общих основаниях и в порядке очереди. Ну разумеется не посол, а сотрудники паспортно-визового отдела. 48

Евгений Санников Общаетесь со всеми странами кого волнует судьба белорусского народа???😂😂😂 Да всем плевать на белорусский народ, в том числе колесниковой, она зарабатывает бабки - плюс будущую премию после распила территорий. 46

15

россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, сергей лавров, мид белоруссии, белоруссия, сша, в мире