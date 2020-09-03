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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200903/kapremont-1576681648.html
План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на 72%
Свыше 1,5 тысяч многоквартирных домов Подмосковья отремонтированы в рамках плана капитального ремонта с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:25
2020-09-03T14:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости</strong>. Свыше 1,5 тысяч многоквартирных домов <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a> отремонтированы в рамках плана капитального ремонта с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.Согласно данным пресс-службы в 2020 году на территории Московской области в программу капремонта включено 2199 многоквартирных домов, что позволит улучшить условия более чем 150 тысяч семей. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За указанный период планируется отремонтировать в общей сложности свыше 44 тысяч домов. Начиная с 2014 года в регионе отремонтировано порядка 12,8 тысяч домов и заменено более 10 тысяч лифтов.
https://ria.ru/20200902/zemlya-1576641131.html
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московская область (подмосковье)

План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на 72%

14:25 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт жилья
Капитальный ремонт жилья - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Капитальный ремонт жилья
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч многоквартирных домов Подмосковья отремонтированы в рамках плана капитального ремонта с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Согласно данным пресс-службы в 2020 году на территории Московской области в программу капремонта включено 2199 многоквартирных домов, что позволит улучшить условия более чем 150 тысяч семей.
"На сегодняшний день, в Московской области по программе капремонта работы выполнены в 1 574 МКД, план 2020 года выполнен на 72%", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За указанный период планируется отремонтировать в общей сложности свыше 44 тысяч домов. Начиная с 2014 года в регионе отремонтировано порядка 12,8 тысяч домов и заменено более 10 тысяч лифтов.
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