https://ria.ru/20200903/finlyandiya-1576671766.html
В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на COVID-19
Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:04
2020-09-03T13:04
2020-09-03T13:04
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564897197_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4b33586d3941a755b18abf76eacd99be.jpg
<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 3 сен — РИА Новости.</strong> Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает ведомство.Ожидается, что предложения по изменениям поступят на рассмотрение парламента 7 сентября и будут действовать до 31 декабря."В повседневном международном сообщении было бы наиболее эффективно обязать организатора перевозок на авиарейсах, кораблях, автобусах и поездах позаботиться и проверить наличие у туриста справки об отрицательном результате теста", — сообщил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка, который цитируется в сообщении.Граница Финляндии была закрыта с 13 марта по 13 мая, после чего кабмин каждые две недели пересматривает список стран мира, с кем рекомендован или запрещён туризм.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564897197_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a1f2176741238a01e9c5797d89aad1b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 3 сен — РИА Новости. Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает ведомство.
Ожидается, что предложения по изменениям поступят на рассмотрение парламента 7 сентября и будут действовать до 31 декабря.
"В повседневном международном сообщении было бы наиболее эффективно обязать организатора перевозок на авиарейсах, кораблях, автобусах и поездах позаботиться и проверить наличие у туриста справки об отрицательном результате теста", — сообщил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка, который цитируется в сообщении.
Граница Финляндии была закрыта с 13 марта по 13 мая, после чего кабмин каждые две недели пересматривает список стран мира, с кем рекомендован или запрещён туризм.