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Туризм
https://ria.ru/20200903/finlyandiya-1576671766.html
В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на COVID-19
Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:04
2020-09-03T13:04
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
финляндия
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 3 сен — РИА Новости.</strong> Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает ведомство.Ожидается, что предложения по изменениям поступят на рассмотрение парламента 7 сентября и будут действовать до 31 декабря."В повседневном международном сообщении было бы наиболее эффективно обязать организатора перевозок на авиарейсах, кораблях, автобусах и поездах позаботиться и проверить наличие у туриста справки об отрицательном результате теста", — сообщил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка, который цитируется в сообщении.Граница Финляндии была закрыта с 13 марта по 13 мая, после чего кабмин каждые две недели пересматривает список стран мира, с кем рекомендован или запрещён туризм.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, финляндия

В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на COVID-19

13:04 03.09.2020
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© Depositphotos / ElenaNoevaМуми–парк в Наантали, Финляндия
Муми–парк в Наантали, Финляндия - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Depositphotos / ElenaNoeva
ХЕЛЬСИНКИ, 3 сен — РИА Новости. Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает ведомство.
Ожидается, что предложения по изменениям поступят на рассмотрение парламента 7 сентября и будут действовать до 31 декабря.
"В повседневном международном сообщении было бы наиболее эффективно обязать организатора перевозок на авиарейсах, кораблях, автобусах и поездах позаботиться и проверить наличие у туриста справки об отрицательном результате теста", — сообщил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка, который цитируется в сообщении.
Граница Финляндии была закрыта с 13 марта по 13 мая, после чего кабмин каждые две недели пересматривает список стран мира, с кем рекомендован или запрещён туризм.
Крит - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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