https://ria.ru/20200903/finlyandiya-1576671766.html

В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на COVID-19

Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:04

2020-09-03T13:04

2020-09-03T13:04

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

финляндия

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 3 сен — РИА Новости.</strong> Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает ведомство.Ожидается, что предложения по изменениям поступят на рассмотрение парламента 7 сентября и будут действовать до 31 декабря."В повседневном международном сообщении было бы наиболее эффективно обязать организатора перевозок на авиарейсах, кораблях, автобусах и поездах позаботиться и проверить наличие у туриста справки об отрицательном результате теста", — сообщил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка, который цитируется в сообщении.Граница Финляндии была закрыта с 13 марта по 13 мая, после чего кабмин каждые две недели пересматривает список стран мира, с кем рекомендован или запрещён туризм.

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

финляндия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, финляндия