https://ria.ru/20200903/elita-1576661416.html

В Совфеде оценили положение России в рейтинге качества элит

Здравый смысл показывает, что российская элита точно не без проблем, но индексы, ставящие ее на одно место с Ботсваной, являются развлечением ученых, мало... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:50

2020-09-03T09:50

2020-09-03T10:07

олег морозов

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Здравый смысл показывает, что российская элита точно не без проблем, но индексы, ставящие ее на одно место с Ботсваной, являются развлечением ученых, мало связанным с практикой, считает сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Россия встала в один ряд с Ботсваной в списке 32 стран по "индексу качества элит", сообщила ранее московская школа управления "Сколково"."Здравый смысл подсказывает, что наша элита уж точно не без проблем. Но всяческие индексы - вещь лукавая. Скажем, как проверить мобилизационный потенциал элиты? То есть готовность в нужный момент консолидироваться с обществом и сыграть ключевую роль в решении назревших задач?" - заявил он РИА Новости.По словам сенатора, давать оценки таким исследованиям можно только интуитивно, так как их методика неизвестна, как и то, какой смысл исследователи вложили в понятие "элита"."Поэтому я не стал бы бить себя по щекам на основе выводов данного исследования, а тем более "занятного места". Это развлечение для учёных, мало связанное с реальной практикой", - сказал Морозов.Как сообщалось на сайте московской школы управления "Сколково", "индекс качества элит" отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество через измерение: показателей благосостояния, то есть деятельности по созданию и перераспределению ценности от одной группы людей к другой; показателей власти, или потенциала изъятия ценности, а также способности элит настаивать на своих предпочтениях и бизнес-моделях через институциональные механизмы стран.Первое место по качеству элит в рэнкинге 2020 года занимает Сингапур. Бизнес-элиты города — ведущие создатели ценности на планете. На втором месте Швейцария, на третьем — Германия, на четвертом — Великобритания, на пятом — США. Страны БРИКС, за исключением Китая, расположились в третьем десятке списка, говорится в сообщении. Россия, показав одинаковый результат с Ботсваной (48.9), заняла 23-е место – выше Индии (45.4, 25-е место), Бразилии (44.1, 27-е место) и ЮАР (41.7, 30-е). Индекс Сингапура – 68.5, США – 63.4, Китая (12-е место) – 58.4, Казахстана (19) – 52.7, Турции (28) – 43.3. Последнее место занимает Египет с индексом 40.0.

https://ria.ru/20200814/1575774798.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег морозов, общество