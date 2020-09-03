https://ria.ru/20200903/diskreditatsiya-1576684876.html

Слуцкий счел ситуацию с Навальным спектаклем для дискредитации России

Перед мировым сообществом снова пытаются разыграть спектакль для продвижения чьих-то экономических интересов и дискредитации России, заявил глава комитета... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:10

2020-09-03T15:10

2020-09-03T15:10

леонид слуцкий

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

происшествия

политика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Перед мировым сообществом снова пытаются разыграть спектакль для продвижения чьих-то экономических интересов и дискредитации России, заявил глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>, комментируя развитие ситуации вокруг находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>.Ранее ряд немецких политиков высказались за пересмотр поддержки Германией проекта "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>" в связи с новыми обстоятельствами по делу российского оппозиционера.Кабмин <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по ранее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенк</a> в четверг на встрече в Минске сообщил премьер-министру РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелы Меркель</a> об отравлении Навального являются фальсификацией. Он пообещал передать запись российским спецслужбам.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576681951.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, происшествия, политика