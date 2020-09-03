https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576696803.html

Глава Черногории объявил о переходе его партии в оппозицию

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что его Демократическая партия социалистов (ДПС) готова перейти в оппозицию после поражения на выборах, передает... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:35

2020-09-03T17:35

2020-09-03T17:35

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент Черногории <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джуканович</a> заявил, что его Демократическая партия социалистов (ДПС) готова перейти в оппозицию после поражения на выборах, передает агентство <a href="https://ru.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a>.В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству.Джуканович отметил, что его партия примет результат выборов, и что "трехчленная коалиция", которая до сих пор оставалась оппозицией, получит 41 мандат из 80.Ранее генеральный секретарь движения URA Милета Радованич заявил РИА Новости, что коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к сотрудничеству от ДПС Джукановича.

https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576581254.html

https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576555375.html

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черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мило джуканович, черногория, в мире