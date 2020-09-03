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https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576696803.html
Глава Черногории объявил о переходе его партии в оппозицию
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что его Демократическая партия социалистов (ДПС) готова перейти в оппозицию после поражения на выборах, передает... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:35
2020-09-03T17:35
мило джуканович
черногория
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент Черногории <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джуканович</a> заявил, что его Демократическая партия социалистов (ДПС) готова перейти в оппозицию после поражения на выборах, передает агентство <a href="https://ru.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a>.В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству.Джуканович отметил, что его партия примет результат выборов, и что "трехчленная коалиция", которая до сих пор оставалась оппозицией, получит 41 мандат из 80.Ранее генеральный секретарь движения URA Милета Радованич заявил РИА Новости, что коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к сотрудничеству от ДПС Джукановича.
https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576581254.html
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мило джуканович, черногория, в мире

Глава Черногории объявил о переходе его партии в оппозицию

17:35 03.09.2020
3526
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории Мило Джуканович - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Черногории Мило Джуканович . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что его Демократическая партия социалистов (ДПС) готова перейти в оппозицию после поражения на выборах, передает агентство Рейтер.
В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству.
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Оппозиция Черногории высказалась по вопросу членства страны в НАТО

"Мы готовы принять результаты выборов и быть ответственной (и) сильнейшей оппозиционной партией... Мы посмотрим, сможет ли эта ... трехсторонняя коалиция ... действительно сформировать правительство", - приводит агентство слова Джукановича австрийскому телеканалу ORF.

Джуканович отметил, что его партия примет результат выборов, и что "трехчленная коалиция", которая до сих пор оставалась оппозицией, получит 41 мандат из 80.
Ранее генеральный секретарь движения URA Милета Радованич заявил РИА Новости, что коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к сотрудничеству от ДПС Джукановича.
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Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
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