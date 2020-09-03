https://ria.ru/20200903/bezrabotitsa-1576681562.html

Путин призвал врио главы Чувашии обратить внимание на уровень безработицы

Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Чувашии Олега Николаева обратить внимание на уровень безработицы в регионе и заниматься этим вопросом. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:26

2020-09-03T14:26

2020-09-03T14:26

олег николаев (политик)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил врио главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олега Николаева</a> обратить внимание на уровень безработицы в регионе и заниматься этим вопросом.Путин в четверг провел рабочую встречу с Николаевым по видеосвязи, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."На одну из проблем вы обратили внимание – это уровень безработицы. Он, к сожалению, ненамного меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России", - сказал Путин.Президент добавил, что понимает, что сейчас в службы занятости обратились те люди, которые давно уже не работали."Просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают. Статистика поменялась, но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах федерации так. Всё-таки у вас чуть меньше процентного пункта, повторяю, но в целом безработица повыше. Здесь нет ничего необычного, ничего страшного, просто нужно обратить на это внимание и заниматься этим делом", - сказал Путин.Глава государства отметил, что по основным показателям у Чувашии "все в порядке"."Ну, все никогда не может быть в порядке, но, во всяком случае, тенденция очень хорошая, позитивная по всем, повторяю, основным показателям. Но что меня, честно говоря, порадовало – это то, что вы смогли трансформировать эти позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру", - добавил он.Путин отметил, что в Чувашии количество врачей на 10 тысяч жителей выше, чем в среднем по стране, количество обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену тоже выше, чем по стране."Это позитивный момент. И обеспеченность дошкольными учреждениями, не знаю, как вы оцениваете, сколько там процентов, но тоже в целом больше, чем по стране", - добавил он.

https://ria.ru/20200824/bezrabotitsa-1576241967.html

https://ria.ru/20200629/1573635174.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег николаев (политик), владимир путин, общество