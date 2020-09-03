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Путин призвал врио главы Чувашии обратить внимание на уровень безработицы
Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Чувашии Олега Николаева обратить внимание на уровень безработицы в регионе и заниматься этим вопросом. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:26
2020-09-03T14:26
олег николаев (политик)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил врио главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олега Николаева</a> обратить внимание на уровень безработицы в регионе и заниматься этим вопросом.Путин в четверг провел рабочую встречу с Николаевым по видеосвязи, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."На одну из проблем вы обратили внимание – это уровень безработицы. Он, к сожалению, ненамного меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России", - сказал Путин.Президент добавил, что понимает, что сейчас в службы занятости обратились те люди, которые давно уже не работали."Просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают. Статистика поменялась, но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах федерации так. Всё-таки у вас чуть меньше процентного пункта, повторяю, но в целом безработица повыше. Здесь нет ничего необычного, ничего страшного, просто нужно обратить на это внимание и заниматься этим делом", - сказал Путин.Глава государства отметил, что по основным показателям у Чувашии "все в порядке"."Ну, все никогда не может быть в порядке, но, во всяком случае, тенденция очень хорошая, позитивная по всем, повторяю, основным показателям. Но что меня, честно говоря, порадовало – это то, что вы смогли трансформировать эти позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру", - добавил он.Путин отметил, что в Чувашии количество врачей на 10 тысяч жителей выше, чем в среднем по стране, количество обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену тоже выше, чем по стране."Это позитивный момент. И обеспеченность дошкольными учреждениями, не знаю, как вы оцениваете, сколько там процентов, но тоже в целом больше, чем по стране", - добавил он.
https://ria.ru/20200824/bezrabotitsa-1576241967.html
https://ria.ru/20200629/1573635174.html
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олег николаев (политик), владимир путин, общество

Путин призвал врио главы Чувашии обратить внимание на уровень безработицы

14:26 03.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Чувашии Олега Николаева обратить внимание на уровень безработицы в регионе и заниматься этим вопросом.
Путин в четверг провел рабочую встречу с Николаевым по видеосвязи, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
"На одну из проблем вы обратили внимание – это уровень безработицы. Он, к сожалению, ненамного меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России", - сказал Путин.
Президент добавил, что понимает, что сейчас в службы занятости обратились те люди, которые давно уже не работали.
"Просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают. Статистика поменялась, но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах федерации так. Всё-таки у вас чуть меньше процентного пункта, повторяю, но в целом безработица повыше. Здесь нет ничего необычного, ничего страшного, просто нужно обратить на это внимание и заниматься этим делом", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что по основным показателям у Чувашии "все в порядке".
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"Ну, все никогда не может быть в порядке, но, во всяком случае, тенденция очень хорошая, позитивная по всем, повторяю, основным показателям. Но что меня, честно говоря, порадовало – это то, что вы смогли трансформировать эти позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру", - добавил он.
Путин отметил, что в Чувашии количество врачей на 10 тысяч жителей выше, чем в среднем по стране, количество обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену тоже выше, чем по стране.
"Это позитивный момент. И обеспеченность дошкольными учреждениями, не знаю, как вы оцениваете, сколько там процентов, но тоже в целом больше, чем по стране", - добавил он.
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Олег Николаев (политик)Владимир ПутинОбщество
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