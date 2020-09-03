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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576688259.html
Киев пригрозил Минску "жесткими шагами" в случае недружественных действий
Киев готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла с Белоруссии, если Минск продолжит недружественные действия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:53
2020-09-03T15:59
протесты в белоруссии
мид украины
минск
белоруссия
киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 3 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, если <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> продолжит недружественные действия, заявил глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Ранее Кулеба заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. В середине августа <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> отозвал своего посла <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позже глава МИД Украины отметил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией."Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию <a href="https://gazeta.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gazeta.ua</a>, опубликованном в четверг.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
ах нет... перестанут горючее покупать у белорусов для ВСУ... это жестко, конечно
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какие? Будут бомбить?
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минск
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мид украины, минск, белоруссия, киев, в мире

Киев пригрозил Минску "жесткими шагами" в случае недружественных действий

15:53 03.09.2020 (обновлено: 15:59 03.09.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Киев готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла с Белоруссии, если Минск продолжит недружественные действия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позже глава МИД Украины отметил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией.
"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном в четверг.
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Обсудить 8
Протесты в БелоруссииМИД УкраиныМинскБелоруссияКиевВ мире
Популярные комментарии
ах нет... перестанут горючее покупать у белорусов для ВСУ... это жестко, конечно
3 сентября, 15:54
О Ольга Занкова
55130002
какие? Будут бомбить?
3 сентября, 15:54
О Ольга Занкова
10400002
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