https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576688259.html

Киев пригрозил Минску "жесткими шагами" в случае недружественных действий

Киев готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла с Белоруссии, если Минск продолжит недружественные действия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:53

2020-09-03T15:53

2020-09-03T15:59

протесты в белоруссии

мид украины

минск

белоруссия

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 3 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, если <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> продолжит недружественные действия, заявил глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Ранее Кулеба заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. В середине августа <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> отозвал своего посла <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позже глава МИД Украины отметил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией."Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию <a href="https://gazeta.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gazeta.ua</a>, опубликованном в четверг.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Ольга Занкова ах нет... перестанут горючее покупать у белорусов для ВСУ... это жестко, конечно 70

Ольга Занкова какие? Будут бомбить? 52

8

минск

белоруссия

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид украины, минск, белоруссия, киев, в мире