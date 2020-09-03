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https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576684431.html
Россия и Белоруссия договорились об оплате за энергоносители
Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил председатель правительства РФ... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:03
2020-09-03T15:03
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.В четверг Мишустин посетил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> с рабочим визитом, в рамках которого встретился с президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, а также провел переговоры с премьером <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a> при участии делегаций обеих стран."Хотел бы, уважаемый Роман Александрович (Головченко - Прим. ред.), поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили и которые были приняты, по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры", - заявил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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россия
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, экономика

Россия и Белоруссия договорились об оплате за энергоносители

15:03 03.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин посетил Белоруссию с рабочим визитом, в рамках которого встретился с президентом республики Александром Лукашенко, а также провел переговоры с премьером Романом Головченко при участии делегаций обеих стран.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
"Хотел бы, уважаемый Роман Александрович (Головченко - Прим. ред.), поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили и которые были приняты, по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры", - заявил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой.
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Роман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинБелоруссияЭкономика
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