https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576684431.html

Россия и Белоруссия договорились об оплате за энергоносители

Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил председатель правительства РФ... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:03

2020-09-03T15:03

2020-09-03T15:03

роман головченко

россия

михаил мишустин

белоруссия

экономика

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.В четверг Мишустин посетил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> с рабочим визитом, в рамках которого встретился с президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, а также провел переговоры с премьером <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a> при участии делегаций обеих стран."Хотел бы, уважаемый Роман Александрович (Головченко - Прим. ред.), поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили и которые были приняты, по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры", - заявил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, экономика