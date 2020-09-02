Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/zhurnalisty-1576652634.html
Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T21:21
2020-09-02T21:37
нтв (телеканал)
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576597655_0:312:3072:2039_1400x0_80_0_0_0415fec1cf82467477a4564bf22793f4.jpg
<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576597655_68:0:2799:2048_1400x0_80_0_0_c7b46b7424a7a647065716757c93aab2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нтв (телеканал), минск, белоруссия, в мире

Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

21:21 02.09.2020 (обновлено: 21:37 02.09.2020)
885
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Их доставят в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина до суда", - сообщили в пресс-службе.

Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
2600138
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииНТВ (телеканал)МинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
ЕС призвал Россию тщательно расследовать ситуацию с Навальным
Джо Байден на съезде Демократической партии
СМИ: США заподозрили Россию в распространении дезинформации о Байдене
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Контактная группа достигла новых договоренностей по Донбассу
Алексей Навальный
Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального
Виды Москвы
В Москве мужчина устроил конфликт на палубе прогулочного судна
Участники студенческой акции протеста в Минске
В Минске неизвестные задержали участницу протестов
Мюнхенская конференция по безопасности
Глава НАТО прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Грызлов: Украина все чаще использует БПЛА в Донбассе
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоялся
Участники студенческой акции протеста в Минске
Колесникова сообщила о попытках связаться с послом России в Белоруссии
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Турция может разрешить испытания российской вакцины от коронавируса
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Оппозиционная немецкая партия потребовала остановить "Северный поток — 2"
Алексей Навальный
В ЕС обсудят возможные последствия ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Москва не получила от Берлина ни одного документа по ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния