https://ria.ru/20200902/zhurnalisty-1576652634.html

Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T21:21

2020-09-02T21:21

2020-09-02T21:37

нтв (телеканал)

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), минск, белоруссия, в мире