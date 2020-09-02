Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
21:21 02.09.2020 (обновлено: 21:37 02.09.2020)
885
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время студенческой акции протеста в Минске
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Их доставят в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина до суда", - сообщили в пресс-службе.
Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
1 сентября, 08:00Что нам делать с Белоруссией?