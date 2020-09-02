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Лавров прокомментировал задержания российских журналистов в Белоруссии
Москва обеспокоена тем, что некоторые российские журналисты в Белоруссии подвергались задержаниям, в том числе, "неаккуратным", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:43
2020-09-02T13:43
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обеспокоена тем, что некоторые российские журналисты в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> подвергались задержаниям, в том числе, "неаккуратным", заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он отметил, что белорусские коллеги оперативно реагировали на запрос Москвы и журналисты были быстро отпущены, даже те, кто не имел аккредитации.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, минск, белоруссия, в мире

Лавров прокомментировал задержания российских журналистов в Белоруссии

13:43 02.09.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что некоторые российские журналисты в Белоруссии подвергались задержаниям, в том числе, "неаккуратным", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе, не самому такому аккуратному", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Он отметил, что белорусские коллеги оперативно реагировали на запрос Москвы и журналисты были быстро отпущены, даже те, кто не имел аккредитации.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
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Светлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваМинскБелоруссияВ мире
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