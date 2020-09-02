https://ria.ru/20200902/zhurnalisty-1576627414.html

Лавров прокомментировал задержания российских журналистов в Белоруссии

Москва обеспокоена тем, что некоторые российские журналисты в Белоруссии подвергались задержаниям, в том числе, "неаккуратным", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:43

2020-09-02T13:43

2020-09-02T13:43

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576624688_0:0:3096:1742_1400x0_80_0_0_c15c3fec5691c99e0cf72f126fd291b6.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обеспокоена тем, что некоторые российские журналисты в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> подвергались задержаниям, в том числе, "неаккуратным", заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он отметил, что белорусские коллеги оперативно реагировали на запрос Москвы и журналисты были быстро отпущены, даже те, кто не имел аккредитации.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576548419.html

россия

москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, минск, белоруссия, в мире