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В Бразилии хотят приравнять серп и молот к свастике

Депутат Национального конгресса Бразилии, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:23

2020-09-02T11:23

2020-09-02T11:54

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Депутат Национального конгресса <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику.Текст документа он опубликовал в твиттере.Согласно документу, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы от девяти до 15 лет.

Von Stirliz Да они и в глаза-то серпа не видели,у них мачете в ходу. Видимо, других проблем больше не осталось? Ну, пусть русский язык запретят до кучи. 96

leodan63 Просто человек заканчивал какой нибудь университет в штатах. Там так учат. Вся либерда училась по тем-же учебникам. 85

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бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, twitter, в мире