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В Бразилии хотят приравнять серп и молот к свастике
Депутат Национального конгресса Бразилии, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:23
2020-09-02T11:54
бразилия
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в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Депутат Национального конгресса <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику.Текст документа он опубликовал в твиттере.Согласно документу, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы от девяти до 15 лет.
Да они и в глаза-то серпа не видели,у них мачете в ходу. Видимо, других проблем больше не осталось? Ну, пусть русский язык запретят до кучи.
96
Просто человек заканчивал какой нибудь университет в штатах. Там так учат. Вся либерда училась по тем-же учебникам.
85
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бразилия, twitter, в мире

В Бразилии хотят приравнять серп и молот к свастике

11:23 02.09.2020 (обновлено: 11:54 02.09.2020)
5172
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкспонат 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала "Гостиный Двор" в Москве
Экспонат 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат Национального конгресса Бразилии, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику.
Текст документа он опубликовал в твиттере.

"Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма…" — написал депутат в своем аккаунте.

Согласно документу, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы от девяти до 15 лет.
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Обсудить 23
БразилияTwitterВ мире
Популярные комментарии
Да они и в глаза-то серпа не видели,у них мачете в ходу. Видимо, других проблем больше не осталось? Ну, пусть русский язык запретят до кучи.
2 сентября, 11:25
Von Stirliz
76141005
Просто человек заканчивал какой нибудь университет в штатах. Там так учат. Вся либерда училась по тем-же учебникам.
2 сентября, 11:51
lleodan63
8010004
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