В Бразилии хотят приравнять серп и молот к свастике
11:23 02.09.2020 (обновлено: 11:54 02.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкспонат 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала "Гостиный Двор" в Москве
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат Национального конгресса Бразилии, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику.
Текст документа он опубликовал в твиттере.
"Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма…" — написал депутат в своем аккаунте.
Meu projeto de lei visa impedir genocídios, que são o resultado do nazismo e do comunismo, assim como o código penal criminaliza o assassinato individual ao prever o crime de homicídio. pic.twitter.com/XA4al22Zei— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 1, 2020
Согласно документу, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы от девяти до 15 лет.