https://ria.ru/20200902/strizhi-1577058767.html

Черные стрижи первыми начали улетать из Москвы на зимовку

Специалисты Мосприроды зафиксировали начало миграции у птиц, первыми покидают Москву черные стрижи, они проведут зиму в Африке, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:38

2020-09-02T14:38

2020-09-10T18:38

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a> зафиксировали начало миграции у птиц, первыми покидают <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> черные стрижи, они проведут зиму в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a>, сообщили в пресс-службе ведомства."Черные стрижи засобирались на зимовку из столицы в южную часть Африки еще в середине августа, ведь им предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. Отлет черного стрижа предвещает наступление осени, хотя в первой декаде августа дни еще по-летнему могут быть жаркими и сухими. В изобилии есть воздушные насекомые - основной корм стрижа, но птицы чувствуют скорую смену сезона, скорее всего, они распознают, что уже пора улетать, по укорачивающемуся световому дню", - сообщили в Мосприроде.Специалисты отмечают, что обычно самыми первыми улетают насекомоядные птицы, так как с сокращением светового дня, ночными и дневными похолоданиями корма для них становится все меньше."Вслед за стрижами отправляются и ласточки, а потом и мелкие насекомоядные, такие как соловей, некоторые виды пеночек, мухоловки. Немного позже, но в свой черед улетят и зерноядные птицы, такие как овсянки, ведь впереди зима, а из-под снега зерен не достать", - добавили в ведомстве.Уточняется, что водоплавающие пока не торопятся и активно обучают свое потомство летать и плавать, потому что они при перелете часто придерживаются водных артерий и отдыхают на водоемах."С нами останутся зимовать оседлые, зимующие виды, такие как синицы, воробьи, дятлы, да и те в случае нехватки корма могут совершать кочевки и перелеты в поисках пищи", - добавили в Мосприроде.По словам специалистов, начинать подкормку птиц нужно с учетом двух самых главных факторов: низкая температура воздуха и постоянный снежный покров. Подкормка же в другие периоды года крайне нежелательна. Кроме того, для некоторых видов водоплавающих птиц слишком раннее начало подкормки может задерживать их на путях миграции в теплые страны, что сделает перелет еще более трудным и опасным.

https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562723045.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва