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Все дома и значимые соцобъекты в Москве готовы к отопительному сезону
Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:24
2020-09-02T13:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
мосводоканал
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Все жилые дома и значимые социальные объекты в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В общей сложности городскими службами подготовлено около 73 тысяч объектов, в том числе 33,9 тысячи многоквартирных домов, порядка 8,7 тысячи значимых социальных объектов и более 30,5 тысячи других объектов", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду - одно из важнейших направлений работы Комплекса городского хозяйства."С момента окончания отопительного сезона сразу начинается подготовка к новому: проводятся гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей. Все оборудование тщательно проверяется и тестируется, чтобы исключить возможные сбои в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков.Заммэра напомнил, что в этом году из-за эпидемиологической ситуации был перенесен старт работ по проведению гидравлических испытаний.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что к осенне-зимнему периоду по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 16,5 тысячи тепловых сетей, 10,2 тысячи тепловых пунктов, 46 районных и квартальных тепловых станций, 96 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысячи километров электрических сетей, 162 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций."Сотрудники АО "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodokanal/" target="_blank" data-auto="true">Мосводоканал</a>" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 4,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 284 пожарных гидранта и более 6 тысяч колодцев.Специалисты АО "<a href="http://ria.ru/organization_MOSGAZ/" target="_blank" data-auto="true">Мосгаз</a>" завершили профилактический ремонт более 2,6 тысячи километров газовых сетей, 263 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 40 километров газопровода", - рассказал Бирюков.Он сообщил, что в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей."В настоящее время выполнено более 75% от общего объема работ по дорогам, всего запланирован ремонт более 900 дорожных объектов общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров. Завершен ремонт 12 мостов и тоннелей, до конца года в порядок приведут еще 19 таких сооружений", - подчеркнул заммэра. -0-
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жкх, петр бирюков, москва, мосводоканал

Все дома и значимые соцобъекты в Москве готовы к отопительному сезону

13:24 02.09.2020
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© Константин ЧалабовРаботник коммунальной службы
Работник коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Константин Чалабов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"В общей сложности городскими службами подготовлено около 73 тысяч объектов, в том числе 33,9 тысячи многоквартирных домов, порядка 8,7 тысячи значимых социальных объектов и более 30,5 тысячи других объектов", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду - одно из важнейших направлений работы Комплекса городского хозяйства.
"С момента окончания отопительного сезона сразу начинается подготовка к новому: проводятся гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей. Все оборудование тщательно проверяется и тестируется, чтобы исключить возможные сбои в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что в этом году из-за эпидемиологической ситуации был перенесен старт работ по проведению гидравлических испытаний.
"В городе действовал режим повышенной готовности, многие жители работали удаленно, из дома, поэтому было принято решение перенести дату начала гидравлических испытаний, так как они предусматривают временное отключение горячего водоснабжения. Традиционно работы стартовали в начале мая, в этом году к ним приступили только 1 июля, они были выполнены в установленный срок - до 1 сентября", - уточнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что к осенне-зимнему периоду по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 16,5 тысячи тепловых сетей, 10,2 тысячи тепловых пунктов, 46 районных и квартальных тепловых станций, 96 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысячи километров электрических сетей, 162 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций.
"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 4,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 284 пожарных гидранта и более 6 тысяч колодцев.
Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 2,6 тысячи километров газовых сетей, 263 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 40 километров газопровода", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей.
"В настоящее время выполнено более 75% от общего объема работ по дорогам, всего запланирован ремонт более 900 дорожных объектов общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров. Завершен ремонт 12 мостов и тоннелей, до конца года в порядок приведут еще 19 таких сооружений", - подчеркнул заммэра. -0-
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМоскваМосводоканал
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