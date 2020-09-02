https://ria.ru/20200902/otoplenie-1576626485.html

Все дома и значимые соцобъекты в Москве готовы к отопительному сезону

Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:24

2020-09-02T13:24

2020-09-02T13:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

мосводоканал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534206_0:219:2863:1829_1400x0_80_0_0_37c6cff0b083471985c0bd0ee223ff58.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Все жилые дома и значимые социальные объекты в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В общей сложности городскими службами подготовлено около 73 тысяч объектов, в том числе 33,9 тысячи многоквартирных домов, порядка 8,7 тысячи значимых социальных объектов и более 30,5 тысячи других объектов", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду - одно из важнейших направлений работы Комплекса городского хозяйства."С момента окончания отопительного сезона сразу начинается подготовка к новому: проводятся гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей. Все оборудование тщательно проверяется и тестируется, чтобы исключить возможные сбои в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков.Заммэра напомнил, что в этом году из-за эпидемиологической ситуации был перенесен старт работ по проведению гидравлических испытаний.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что к осенне-зимнему периоду по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 16,5 тысячи тепловых сетей, 10,2 тысячи тепловых пунктов, 46 районных и квартальных тепловых станций, 96 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысячи километров электрических сетей, 162 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций."Сотрудники АО "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodokanal/" target="_blank" data-auto="true">Мосводоканал</a>" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 4,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 284 пожарных гидранта и более 6 тысяч колодцев.Специалисты АО "<a href="http://ria.ru/organization_MOSGAZ/" target="_blank" data-auto="true">Мосгаз</a>" завершили профилактический ремонт более 2,6 тысячи километров газовых сетей, 263 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 40 километров газопровода", - рассказал Бирюков.Он сообщил, что в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей."В настоящее время выполнено более 75% от общего объема работ по дорогам, всего запланирован ремонт более 900 дорожных объектов общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров. Завершен ремонт 12 мостов и тоннелей, до конца года в порядок приведут еще 19 таких сооружений", - подчеркнул заммэра. -0-

https://realty.ria.ru/20200506/1571015264.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, мосводоканал