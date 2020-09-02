Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615806.html
В России выявили 4952 новых случая коронавируса
За сутки в 84 российских регионах выявили 4952 больных COVID-19, у 24,2 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:32
2020-09-02T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592009_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_7d2231fb70a3795521d4be27a4eaf377.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах выявили 4952 больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 24,2 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Умерли 115 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5464 человека.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (625), за ней идут Санкт-Петербург (189), Подмосковье (158), Нижегородская область (147), Ростовская (145), Ставрополье (127), Свердловская область (115) и Саратовская (112). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской автономной области (семь), Чечне (шесть), Ненецком АО и Севастополе (по одному).Накануне сообщалось о 4729 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 005 тысяч человек, из них более 17,4 тысячи умерли, 821 тысяча с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 25,3 миллиона человек, порядка 850 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 6,07 миллиона инфицированных), Бразилия (3,95 миллиона) и Индия (3,76 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200902/covid-1576521946.html
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615140.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592009_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_9406d971b60cf09fd2000fa9a466d5aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 4952 новых случая коронавируса

10:32 02.09.2020 (обновлено: 11:18 02.09.2020)
3671
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 4952 больных COVID-19, у 24,2 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 115 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5464 человека.
Дезинфекция церкви в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 08:00
Ярый пастор и вирусный террор. Кому грозит новый карантин
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (625), за ней идут Санкт-Петербург (189), Подмосковье (158), Нижегородская область (147), Ростовская (145), Ставрополье (127), Свердловская область (115) и Саратовская (112). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской автономной области (семь), Чечне (шесть), Ненецком АО и Севастополе (по одному).
Накануне сообщалось о 4729 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 005 тысяч человек, из них более 17,4 тысячи умерли, 821 тысяча с лишним вылечились.
Пассажиры едут на эскалаторе в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 10:20Распространение нового коронавируса
Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,3 миллиона человек, порядка 850 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 6,07 миллиона инфицированных), Бразилия (3,95 миллиона) и Индия (3,76 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1711209
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых
Крым
В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Число случаев коронавируса в России превысило миллион
Молодая пара на кухне
Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Россиян призвали не ходить в парки осенью
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выявили 4993 случая заражения коронавирусом
Работа станции скорой медицинской помощи
В Москве выявили 625 новых случаев COVID-19
Врачи городской клинической больницы
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы
В России за сутки умерли 115 пациентов с COVID-19
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Врач скорой помощи
В России за сутки 5464 пациента излечились от коронавируса
Книжный магазин
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния