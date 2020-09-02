В России выявили 4952 новых случая коронавируса
10:32 02.09.2020 (обновлено: 11:18 02.09.2020)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 4952 больных COVID-19, у 24,2 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 115 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5464 человека.
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (625), за ней идут Санкт-Петербург (189), Подмосковье (158), Нижегородская область (147), Ростовская (145), Ставрополье (127), Свердловская область (115) и Саратовская (112). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской автономной области (семь), Чечне (шесть), Ненецком АО и Севастополе (по одному).
Накануне сообщалось о 4729 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 005 тысяч человек, из них более 17,4 тысячи умерли, 821 тысяча с лишним вылечились.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,3 миллиона человек, порядка 850 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 6,07 миллиона инфицированных), Бразилия (3,95 миллиона) и Индия (3,76 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.