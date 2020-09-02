https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615806.html

В России выявили 4952 новых случая коронавируса

За сутки в 84 российских регионах выявили 4952 больных COVID-19, у 24,2 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:32

2020-09-02T10:32

2020-09-02T11:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах выявили 4952 больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 24,2 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Умерли 115 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5464 человека.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (625), за ней идут Санкт-Петербург (189), Подмосковье (158), Нижегородская область (147), Ростовская (145), Ставрополье (127), Свердловская область (115) и Саратовская (112). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской автономной области (семь), Чечне (шесть), Ненецком АО и Севастополе (по одному).Накануне сообщалось о 4729 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 005 тысяч человек, из них более 17,4 тысячи умерли, 821 тысяча с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 25,3 миллиона человек, порядка 850 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 6,07 миллиона инфицированных), Бразилия (3,95 миллиона) и Индия (3,76 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200902/covid-1576521946.html

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615140.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество