https://ria.ru/20200902/izrail-1576615707.html

Онлайн-конференция о региональной политике Израиля

3 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Региональная политика Израиля: можно ли говорить о новом подходе?".

2020-09-02T10:31

2020-09-02T10:31

2020-09-02T10:31

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576615707.jpg?1599031917

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200903/952885436.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники: <br></strong>- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;<br>- руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС;<br>- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.<br><br>31 августа палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении эскалации напряженности в зоне сектора Газа. Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Можно ли говорить об изменении подхода Израиля к региональной политике? Как меняются баланс сил в регионе и ситуация вокруг Палестины? Возможно ли во возвращение к палестино-израильскому урегулированию на основе международного права, на чем настаивает Россия? Какова роль США в происходящих процессах?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы