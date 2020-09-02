Онлайн-конференция о региональной политике Израиля
3 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Региональная политика Израиля: можно ли говорить о новом подходе?".
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Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
31 августа палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении эскалации напряженности в зоне сектора Газа. Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Можно ли говорить об изменении подхода Израиля к региональной политике? Как меняются баланс сил в регионе и ситуация вокруг Палестины? Возможно ли во возвращение к палестино-израильскому урегулированию на основе международного права, на чем настаивает Россия? Какова роль США в происходящих процессах?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
31 августа палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении эскалации напряженности в зоне сектора Газа. Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Можно ли говорить об изменении подхода Израиля к региональной политике? Как меняются баланс сил в регионе и ситуация вокруг Палестины? Возможно ли во возвращение к палестино-израильскому урегулированию на основе международного права, на чем настаивает Россия? Какова роль США в происходящих процессах?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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