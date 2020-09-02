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https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html
Режиссер фильма "Беслан": ничего страшнее в новейшей истории не было
Третьего сентября на телеканале "Россия 1" состоится премьера документального фильма-расследования "Беслан", посвященного трагическому захвату заложников в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:00
2020-09-02T22:53
александр рогаткин
фильмы
беслан
интервью - авторы
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<em>Третьего сентября на телеканале "Россия 1" состоится премьера документального фильма-расследования "Беслан", посвященного трагическому захвату заложников в бесланской школе № 1. О разоблачении мифов и домыслов, воспоминаниях очевидцев и работе над материалами РИА Новости рассказал режиссер картины <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin" target="_blank">Александр Рогаткин</a>.</em><strong>— Александр, дайте зрителям анонс, что нового они узнают из вашего документального фильма?</strong>— История уже давняя. Шестнадцать лет она разрывает общество на части. Ничего более страшного и ужасного не было в нашей новейшей истории, поэтому, конечно, это будет привлекать внимание всех журналистов. Но дело в том, что в последнее время очень много людей паразитируют на этой трагедии. И выдвигается масса альтернативных теорий и историй, масса мифов и легенд, основанных, между прочим, на докладе Юрия Савельева, который был депутатом от фракции "Родина" в те годы и членом парламентской комиссии (по расследованию обстоятельств теракта. — Прим. ред.). Он не захотел подписывать официальный доклад и выпустил свой, альтернативный, на семь томов, где уверял, что никаких самодельных взрывных устройств у террористов не было, что по залу били спецназовцы из огнеметов, что это и послужило причиной гибели такого количества заложников. Мол, не захотели отпускать террористов и решили угробить всех. И вот эту идею муссируют наши либеральные оппозиционные СМИ, муссируют на Западе все эти годы.<strong>— Ее ведь многократно опровергали...</strong>— Прокуратура проверяла эту версию. И даже НПО "Базальт", который разрабатывает и производит гранатометы, поручили проверить ее. На подмосковном полигоне построили модель вот этой стены спортзала из того же кирпича, из той же штукатурки, батареи повесили, как в школе, толщина стены была вот как раз два кирпича. И пытались выстрелить по ней из гранатометов, пулеметов, штурмового гранатомета. Эксперты "Базальта" пришли к выводу, что на тот момент, на 2004 год, ни гранатомета не существовало такого, ни огнемета, ни штурмового гранатомета, который мог бы пробить стену толщиной в два кирпича и сделать такой вывал. А другой эксперимент, в ходе которого поставили перед этой стеной стул с самодельным взрывным устройством, дал схожий результат. Тем не менее на этом докладе Савельева основано множество журналистских расследований и "Новой газеты", и "Эха Москвы", и "Радио Свобода". Из года в год они повторяют вот этот вот миф, который ни на чем не основан.Мы попробовали рассказать о многих мифах, в том числе о том, что все ждали приезда ("президента Ичкерии" Аслана) Масхадова и, чтобы его туда не пустить, чтобы не делать из него героя, спецназовцы начали эту операцию.Опять же Савельев настаивает, что, когда дети разбегались, террористы не стреляли по заложникам. Показывают какие-то фотографии, мол, смотрите, двор пуст, никого нет. Но это странные вещи, потому что есть масса других фотографий, свидетельства заложников. Тот же фотограф, на которого он ссылается, призывает: "Ребята, кто говорит, что террористы не стреляли в заложников, тот врет". Ну и плюс, конечно, в этом фильме много человеческих историй, трагедий, как люди все эти годы живут с этим, как создают новые семьи, продолжают рожать детей.<strong>— Расскажите о процессе съемок: в чем были основные сложности?</strong>— Сложностей не было ни в чем в принципе. И свидетелей много, и заложников бывших много. Но кто-то отказывается, кто-то не хочет вспоминать, кто-то, наоборот, с удовольствием делится подробностями. Мы в июле начали снимать, успели к 3 сентября доделать фильм. Формат большой получился. Отношение у всех доброжелательное. И комитет "Матери Беслана" тоже нам давал комментарии, хотя они придерживаются альтернативной точки зрения профессора Савельева. По крайней мере, на большинство вопросов мы получили ответы.<strong>— Планируете ли продолжение? Книгу написать?</strong>— Не знаю. Пока не думал об этом.
https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/1576557743.html
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александр рогаткин, фильмы, беслан, интервью - авторы

Режиссер фильма "Беслан": ничего страшнее в новейшей истории не было

17:00 02.09.2020 (обновлено: 22:53 02.09.2020)
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© Фото : аккаунт Александра Рогаткина в FacebookЖурналист ВГТРК Александр Рогаткин
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : аккаунт Александра Рогаткина в Facebook
Третьего сентября на телеканале "Россия 1" состоится премьера документального фильма-расследования "Беслан", посвященного трагическому захвату заложников в бесланской школе № 1. О разоблачении мифов и домыслов, воспоминаниях очевидцев и работе над материалами РИА Новости рассказал режиссер картины Александр Рогаткин.
— Александр, дайте зрителям анонс, что нового они узнают из вашего документального фильма?
— История уже давняя. Шестнадцать лет она разрывает общество на части. Ничего более страшного и ужасного не было в нашей новейшей истории, поэтому, конечно, это будет привлекать внимание всех журналистов. Но дело в том, что в последнее время очень много людей паразитируют на этой трагедии. И выдвигается масса альтернативных теорий и историй, масса мифов и легенд, основанных, между прочим, на докладе Юрия Савельева, который был депутатом от фракции "Родина" в те годы и членом парламентской комиссии (по расследованию обстоятельств теракта. — Прим. ред.). Он не захотел подписывать официальный доклад и выпустил свой, альтернативный, на семь томов, где уверял, что никаких самодельных взрывных устройств у террористов не было, что по залу били спецназовцы из огнеметов, что это и послужило причиной гибели такого количества заложников. Мол, не захотели отпускать террористов и решили угробить всех. И вот эту идею муссируют наши либеральные оппозиционные СМИ, муссируют на Западе все эти годы.
— Ее ведь многократно опровергали...
— Прокуратура проверяла эту версию. И даже НПО "Базальт", который разрабатывает и производит гранатометы, поручили проверить ее. На подмосковном полигоне построили модель вот этой стены спортзала из того же кирпича, из той же штукатурки, батареи повесили, как в школе, толщина стены была вот как раз два кирпича. И пытались выстрелить по ней из гранатометов, пулеметов, штурмового гранатомета. Эксперты "Базальта" пришли к выводу, что на тот момент, на 2004 год, ни гранатомета не существовало такого, ни огнемета, ни штурмового гранатомета, который мог бы пробить стену толщиной в два кирпича и сделать такой вывал. А другой эксперимент, в ходе которого поставили перед этой стеной стул с самодельным взрывным устройством, дал схожий результат. Тем не менее на этом докладе Савельева основано множество журналистских расследований и "Новой газеты", и "Эха Москвы", и "Радио Свобода". Из года в год они повторяют вот этот вот миф, который ни на чем не основан.
Траурные мероприятия 1-го сентября в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 03:37
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
Мы попробовали рассказать о многих мифах, в том числе о том, что все ждали приезда ("президента Ичкерии" Аслана) Масхадова и, чтобы его туда не пустить, чтобы не делать из него героя, спецназовцы начали эту операцию.
Опять же Савельев настаивает, что, когда дети разбегались, террористы не стреляли по заложникам. Показывают какие-то фотографии, мол, смотрите, двор пуст, никого нет. Но это странные вещи, потому что есть масса других фотографий, свидетельства заложников. Тот же фотограф, на которого он ссылается, призывает: "Ребята, кто говорит, что террористы не стреляли в заложников, тот врет". Ну и плюс, конечно, в этом фильме много человеческих историй, трагедий, как люди все эти годы живут с этим, как создают новые семьи, продолжают рожать детей.
— Расскажите о процессе съемок: в чем были основные сложности?
— Сложностей не было ни в чем в принципе. И свидетелей много, и заложников бывших много. Но кто-то отказывается, кто-то не хочет вспоминать, кто-то, наоборот, с удовольствием делится подробностями. Мы в июле начали снимать, успели к 3 сентября доделать фильм. Формат большой получился. Отношение у всех доброжелательное. И комитет "Матери Беслана" тоже нам давал комментарии, хотя они придерживаются альтернативной точки зрения профессора Савельева. По крайней мере, на большинство вопросов мы получили ответы.
— Планируете ли продолжение? Книгу написать?
— Не знаю. Пока не думал об этом.
День, который нельзя забыть. Истории тех, кто пережил трагедию Беслана - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:48Интервью
День, который нельзя забыть. Истории тех, кто пережил трагедию Беслана
54042618
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Александр РогаткинфильмыБесланИнтервью - Авторы
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