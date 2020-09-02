https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html

Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:20

2020-09-02T13:20

2020-09-03T02:40

протесты в белоруссии

россия

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>, заявил министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок."Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься", — добавил министр.Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.Протесты в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<em>*Запрещенная в России экстремистская организация.</em><strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576404876.html

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576624626.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Алексей Солдатов все их нужно арестовать и выдать Р.Ф Наверняка они нападали на российских граждан в украине или совершали ещё какие либо уголовные преступления 339

Степан Краснов Зачищать всех жёстко!!! 291

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, украина, в мире