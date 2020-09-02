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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:20
2020-09-03T02:40
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>, заявил министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок."Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься", — добавил министр.Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.Протесты в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<em>*Запрещенная в России экстремистская организация.</em><strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576404876.html
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все их нужно арестовать и выдать Р.Ф Наверняка они нападали на российских граждан в украине или совершали ещё какие либо уголовные преступления
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Зачищать всех жёстко!!!
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белоруссия
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россия, белоруссия, украина, в мире

Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

13:20 02.09.2020 (обновлено: 02:40 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть "Правый сектор"*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", — уточнил он.

По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.
"Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься", — добавил министр.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.
После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Что нам делать с Белоруссией?
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9158329785279
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Протесты в БелоруссииРоссияБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
все их нужно арестовать и выдать Р.Ф Наверняка они нападали на российских граждан в украине или совершали ещё какие либо уголовные преступления
2 сентября, 13:49
Алексей Солдатов
2682012233
Зачищать всех жёстко!!!
2 сентября, 13:54
Степан Краснов
240721239
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