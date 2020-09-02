https://ria.ru/20200902/amfilokhiy-1576638413.html
Сербский иерарх прокомментировал ЧП с офисом исламской общины Черногории
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий осудил инцидент с офисом исламской общины на севере Черногории и предположил, что РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:29
2020-09-02T16:29
2020-09-02T16:29
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
черногория
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<strong>ПОДГОРИЦА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий осудил инцидент с офисом исламской общины на севере Черногории и предположил, что он мог быть построен из-за выборов.Епископский совет СПЦ в Черногории накануне дистанцировался от собраний граждан перед храмами после прошедших выборов в Скупщину (парламент) и призвал их избегать инцидентов. Ночью неизвестные разбили стекла в помещениях исламской общины в городе Плевля на северо-западе республики."Не хочу делать поспешных выводов, но факт того, что уже несколько инцидентов остаются нерасследованными, наводит на мысль о том, что речь идет не о обычном выражении религиозной нетерпимости и хулиганстве, но о продуманном плане разжигания напряженности из-за результата выборов", - указал митрополит Черногорско-Приморский.Он добавил, что до выборов полиция в рекордные сроки находила тех, кто критиковал власти в соцсетях.В последние дни неизвестные вандалы испортили двери в православной церкви в городе Биело-Поле на севере Черногории, на стенах домов там появлялись граффити разжигающего рознь содержания.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на улицы праздновать победу несмотря на то, что политические лидеры призвали их остаться дома и не поддаваться на провокации. В Подгорице центром празднования стало плато соборного храма Воскресения Христова. МВД во вторник сообщило о множестве инцидентов в шести крупных городах страны.Один из лидеров крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Милан Кнежевич сообщал РИА Новости, что оппозиция Черногории опасается подстроенных инцидентов, которые повлияют на итог прошедших парламентских выборов и также призвал сторонников избегать массовых собраний.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, черногория
ПОДГОРИЦА, 2 сен – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий осудил инцидент с офисом исламской общины на севере Черногории и предположил, что он мог быть построен из-за выборов.
Епископский совет СПЦ в Черногории накануне дистанцировался от собраний граждан перед храмами после прошедших выборов в Скупщину (парламент) и призвал их избегать инцидентов. Ночью неизвестные разбили стекла в помещениях исламской общины в городе Плевля на северо-западе республики.
"Не могу избавиться от ощущения, что речь идет о намеренной провокации, цель которой - испортить отношения между гражданами Плевли и всей Черногории на основании конфессиональной принадлежности", - цитирует владыку митрополия.
"Не хочу делать поспешных выводов, но факт того, что уже несколько инцидентов остаются нерасследованными, наводит на мысль о том, что речь идет не о обычном выражении религиозной нетерпимости и хулиганстве, но о продуманном плане разжигания напряженности из-за результата выборов", - указал митрополит Черногорско-Приморский.
Он добавил, что до выборов полиция в рекордные сроки находила тех, кто критиковал власти в соцсетях.
В последние дни неизвестные вандалы испортили двери в православной церкви в городе Биело-Поле на севере Черногории, на стенах домов там появлялись граффити разжигающего рознь содержания.
В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.
Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на улицы праздновать победу несмотря на то, что политические лидеры призвали их остаться дома и не поддаваться на провокации. В Подгорице центром празднования стало плато соборного храма Воскресения Христова. МВД во вторник сообщило о множестве инцидентов в шести крупных городах страны.
Один из лидеров крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Милан Кнежевич сообщал РИА Новости, что оппозиция Черногории опасается подстроенных инцидентов, которые повлияют на итог прошедших парламентских выборов и также призвал сторонников избегать массовых собраний.