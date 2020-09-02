https://ria.ru/20200902/amfilokhiy-1576638413.html

Сербский иерарх прокомментировал ЧП с офисом исламской общины Черногории

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий осудил инцидент с офисом исламской общины на севере Черногории и предположил, что РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:29

2020-09-02T16:29

2020-09-02T16:29

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

черногория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151884/59/1518845994_0:141:1220:827_1400x0_80_0_0_1e7a50255f558b869a80d5090ab1c494.jpg

<strong>ПОДГОРИЦА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий осудил инцидент с офисом исламской общины на севере Черногории и предположил, что он мог быть построен из-за выборов.Епископский совет СПЦ в Черногории накануне дистанцировался от собраний граждан перед храмами после прошедших выборов в Скупщину (парламент) и призвал их избегать инцидентов. Ночью неизвестные разбили стекла в помещениях исламской общины в городе Плевля на северо-западе республики."Не хочу делать поспешных выводов, но факт того, что уже несколько инцидентов остаются нерасследованными, наводит на мысль о том, что речь идет не о обычном выражении религиозной нетерпимости и хулиганстве, но о продуманном плане разжигания напряженности из-за результата выборов", - указал митрополит Черногорско-Приморский.Он добавил, что до выборов полиция в рекордные сроки находила тех, кто критиковал власти в соцсетях.В последние дни неизвестные вандалы испортили двери в православной церкви в городе Биело-Поле на севере Черногории, на стенах домов там появлялись граффити разжигающего рознь содержания.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на улицы праздновать победу несмотря на то, что политические лидеры призвали их остаться дома и не поддаваться на провокации. В Подгорице центром празднования стало плато соборного храма Воскресения Христова. МВД во вторник сообщило о множестве инцидентов в шести крупных городах страны.Один из лидеров крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Милан Кнежевич сообщал РИА Новости, что оппозиция Черногории опасается подстроенных инцидентов, которые повлияют на итог прошедших парламентских выборов и также призвал сторонников избегать массовых собраний.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html

https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html

черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, черногория