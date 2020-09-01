Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/yazyk-1576592651.html
Миронов предложил ввести санкции за запрет русского в украинских школах
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:17
2020-09-01T17:34
справедливая россия
верховная рада украины
евросоюз
сергей миронов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_398f0cc7a87861334b97af3889786ea0.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Сергей Миронов предложил ввести санкции против <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> за запрет образования на русском языке.Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.Он также отметил, что для школ, преподающих на языках <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, предусмотрены более комфортные условия: с пятого по девятый классы доля преподавания на украинском языке для них должна вырасти с 20 до 40%, в старших классах 60% учебного материала должно преподаваться на украинском языке. В то время как для русскоязычных школ с пятого класса не менее 80% материала будет преподаваться на украинском.Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. 16 января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/yazyk-1576524890.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574492742.html
Надоели со своим русским миром. Сколько можно истерить. До пятого класса можно китайский выучить. Дома на русском разговаривать не запрещают.
27
Так с 14 надо было вводить. Тоже эстонец
15
15
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8cdffc12f8e14e5c63a731ba62b40920.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справедливая россия, верховная рада украины, евросоюз, сергей миронов, украина, в мире

Миронов предложил ввести санкции за запрет русского в украинских школах

17:17 01.09.2020 (обновлено: 17:34 01.09.2020)
1179
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке.
Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.
"На наших глазах украинские власти нарушают ключевые права граждан. Миллионы русскоязычных жителей Украины лишаются права учить своих детей на родном языке. Новый президент не сделал ничего из того, что обещал. Он не остановил ни войну в Донбассе, ни дискриминацию русскоязычных жителей. Необходимо ввести санкции против Украины", — приводятся слова Миронова в сообщении его пресс-службы.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 13:16
"Назло бабушке". Песков об отказе от русского языка в школах Украины
Он также отметил, что для школ, преподающих на языках Евросоюза, предусмотрены более комфортные условия: с пятого по девятый классы доля преподавания на украинском языке для них должна вырасти с 20 до 40%, в старших классах 60% учебного материала должно преподаваться на украинском языке. В то время как для русскоязычных школ с пятого класса не менее 80% материала будет преподаваться на украинском.
"Как они собираются останавливать войну, если они демонстративно усугубляют проблемы, которые к ней привели? Пора перестать обращаться в международные структуры и парламенты европейских государств в расчете, что они как-то повлияют на Киев. Они ни разу не остановили дискриминацию русскоязычных граждан ни на Украине и в Прибалтике, ни где бы то ни было еще. У Москвы есть огромное количество способов надавить на украинские власти и самостоятельно заступиться за русскоязычных граждан на Украине", — сказал Миронов.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. 16 января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
Участники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 13:25Акценты
Против русского языка: "дровяной" протест на Украине В Киеве опять неспокойно. "Патриотически" настроенные граждане выступили против закона, защищающего права нацменьшинств.
21161105
Обсудить 15
Справедливая РоссияВерховная Рада УкраиныЕвросоюзСергей МироновУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надоели со своим русским миром. Сколько можно истерить. До пятого класса можно китайский выучить. Дома на русском разговаривать не запрещают.
1 сентября, 17:41
epsilon
0000324
Так с 14 надо было вводить. Тоже эстонец
1 сентября, 17:24
ASAlex Smolov
1300002
Рекомендуем
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
"Тупая русофобия". Аксенов оценил запрет русского в украинских школах
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Здание МИДа, Гавана, Куба
Куба поддержала Лукашенко как легитимного президента Белоруссии
Надежда Савченко
"Не взлетит!": фотографию Надежды Савченко с крыльями высмеяли в Сети
Советский бронепоезд ведет артиллерийский огонь по противнику в окрестностях Варшавы
Слуцкий прокомментировал "челлендж" польского МИД по Второй мировой
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Опубликовавшего скандальные видео депутата Рады выгнали из "Слуги народа"
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
Черногорская оппозиция выступила за отмену санкций против России
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
Украина накопила рекордные объемы газа
Участники студенческой акции протеста в Минске
Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
В Минске задержали корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
YouTube отказал Вовану и Лексусу в получении "Серебряной кнопки"
Кафедральный собор Св.Девы Марии в Минске
В католической церкви Белоруссии пожаловались на оказание давления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния