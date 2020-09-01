https://ria.ru/20200901/yazyk-1576592651.html

Миронов предложил ввести санкции за запрет русского в украинских школах

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:17

2020-09-01T17:17

2020-09-01T17:34

справедливая россия

верховная рада украины

евросоюз

сергей миронов

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_398f0cc7a87861334b97af3889786ea0.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Сергей Миронов предложил ввести санкции против <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> за запрет образования на русском языке.Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.Он также отметил, что для школ, преподающих на языках <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, предусмотрены более комфортные условия: с пятого по девятый классы доля преподавания на украинском языке для них должна вырасти с 20 до 40%, в старших классах 60% учебного материала должно преподаваться на украинском языке. В то время как для русскоязычных школ с пятого класса не менее 80% материала будет преподаваться на украинском.Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. 16 января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/yazyk-1576524890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574492742.html

epsilon Надоели со своим русским миром. Сколько можно истерить. До пятого класса можно китайский выучить. Дома на русском разговаривать не запрещают. 27

Alex Smolov Так с 14 надо было вводить. Тоже эстонец 15

15

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справедливая россия, верховная рада украины, евросоюз, сергей миронов, украина, в мире