Миронов предложил ввести санкции за запрет русского в украинских школах
17:17 01.09.2020 (обновлено: 17:34 01.09.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке.
Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.
"На наших глазах украинские власти нарушают ключевые права граждан. Миллионы русскоязычных жителей Украины лишаются права учить своих детей на родном языке. Новый президент не сделал ничего из того, что обещал. Он не остановил ни войну в Донбассе, ни дискриминацию русскоязычных жителей. Необходимо ввести санкции против Украины", — приводятся слова Миронова в сообщении его пресс-службы.
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Он также отметил, что для школ, преподающих на языках Евросоюза, предусмотрены более комфортные условия: с пятого по девятый классы доля преподавания на украинском языке для них должна вырасти с 20 до 40%, в старших классах 60% учебного материала должно преподаваться на украинском языке. В то время как для русскоязычных школ с пятого класса не менее 80% материала будет преподаваться на украинском.
"Как они собираются останавливать войну, если они демонстративно усугубляют проблемы, которые к ней привели? Пора перестать обращаться в международные структуры и парламенты европейских государств в расчете, что они как-то повлияют на Киев. Они ни разу не остановили дискриминацию русскоязычных граждан ни на Украине и в Прибалтике, ни где бы то ни было еще. У Москвы есть огромное количество способов надавить на украинские власти и самостоятельно заступиться за русскоязычных граждан на Украине", — сказал Миронов.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. 16 января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.