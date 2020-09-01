https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576575131.html

Зюганов заявил, что Тихановскую используют как красивый сарафан

Заинтересованные силы используют Светлану Тихановскую, баллотировавшуюся на пост президента Белоруссии, как красивый сарафан, считает лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:41

2020-09-01T13:41

2020-09-01T13:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

михаил мишустин

геннадий зюганов

московская область (подмосковье)

белоруссия

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Заинтересованные силы используют <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, баллотировавшуюся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, как красивый сарафан, считает лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a>."Ее (Тихановскую) используют как красивый сарафан: выставляют, она им зачитает то по-английски, то по-русски, то по-белорусски", - сказал Зюганов на "Уроке мужества", который провёл для старшеклассников в школе им. Косыгина посёлка Архангельское <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> во время визита в День знаний.Лидер КПРФ призвал собраться вместе и сберечь Россию от такого рода событий."Сейчас если дрогнем, я (президенту РФ Владимиру) Путину сказал и (премьер-министру РФ Михаилу) Мишустину, то следующие мы будем. У нас будет все хуже", - заключил Зюганов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576511659.html

Александр И Да её просто используют... 13

3

московская область (подмосковье)

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, михаил мишустин, геннадий зюганов, московская область (подмосковье), белоруссия, общество