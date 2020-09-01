https://ria.ru/20200901/pogoda-1576560831.html

В Крыму ожидается аномальная жара

Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы установилась в Крыму в начале сентября, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:21

2020-09-01T10:21

2020-09-01T10:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы установилась в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a> в начале сентября, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> республики.По данным синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в Крыму до 5 сентября.В связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html

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республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество