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https://ria.ru/20200901/pogoda-1576560831.html
В Крыму ожидается аномальная жара
Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы установилась в Крыму в начале сентября, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:21
2020-09-01T10:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы установилась в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a> в начале сентября, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> республики.По данным синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в Крыму до 5 сентября.В связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество

В Крыму ожидается аномальная жара

10:21 01.09.2020
762
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на набережной в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы установилась в Крыму в начале сентября, сообщает МЧС республики.
"В республике Крым ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - заявили в ведомстве.
По данным синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в Крыму до 5 сентября.
В связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.
Осень - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:15
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в сентябре
703503
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымОбщество
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