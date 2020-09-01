https://ria.ru/20200901/pervoklassniki-1576596077.html

Первоклашками в Тверской области стали почти 15 тыс ребят

В этом году в Тверской области в первый класс пошли почти 15 тысяч ребят, а выпускниками станут порядка шести тысяч юношей и девушек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:15

2020-09-01T18:15

2020-09-01T18:15

тверская область

игорь руденя

образование - общество

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<strong>ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. </strong>В этом году в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> в первый класс пошли почти 15 тысяч ребят, а выпускниками станут порядка шести тысяч юношей и девушек, сообщает пресс-служба областного правительства.Глава региона пожелал ученикам и студентам интересной учебы, новых друзей, полезных знаний и хороших оценок. По информации пресс-службы, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено безопасности школьников, усилены профилактические меры. Большая часть учреждений провела линейки только для первых и одиннадцатых классов, для параллелей со второго по десятый классы по решению администраций школ были разрешены отдельные торжества, с разбросом по времени.При организации учебного процесса в каждом учебном заведении за каждым классом закреплен индивидуальный кабинет для занятий, школьный транспорт будет проходить ежедневную обработку, с учащимися проведут лекции по гигиеническому воспитанию. Сейчас образовательная сеть Тверской области насчитывает 1102 учреждения дошкольного, общего и профессионального образования, в которых обучаются и воспитываются более 220 тысяч человек.

https://ria.ru/20190827/1557952416.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, образование - общество