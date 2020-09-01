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Тверская область
https://ria.ru/20200901/pervoklassniki-1576596077.html
Первоклашками в Тверской области стали почти 15 тыс ребят
В этом году в Тверской области в первый класс пошли почти 15 тысяч ребят, а выпускниками станут порядка шести тысяч юношей и девушек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:15
2020-09-01T18:15
тверская область
игорь руденя
образование - общество
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<strong>ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. </strong>В этом году в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> в первый класс пошли почти 15 тысяч ребят, а выпускниками станут порядка шести тысяч юношей и девушек, сообщает пресс-служба областного правительства.Глава региона пожелал ученикам и студентам интересной учебы, новых друзей, полезных знаний и хороших оценок. По информации пресс-службы, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено безопасности школьников, усилены профилактические меры. Большая часть учреждений провела линейки только для первых и одиннадцатых классов, для параллелей со второго по десятый классы по решению администраций школ были разрешены отдельные торжества, с разбросом по времени.При организации учебного процесса в каждом учебном заведении за каждым классом закреплен индивидуальный кабинет для занятий, школьный транспорт будет проходить ежедневную обработку, с учащимися проведут лекции по гигиеническому воспитанию. Сейчас образовательная сеть Тверской области насчитывает 1102 учреждения дошкольного, общего и профессионального образования, в которых обучаются и воспитываются более 220 тысяч человек.
https://ria.ru/20190827/1557952416.html
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игорь руденя, образование - общество

Первоклашками в Тверской области стали почти 15 тыс ребят

18:15 01.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПервоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний
Первоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. В этом году в Тверской области в первый класс пошли почти 15 тысяч ребят, а выпускниками станут порядка шести тысяч юношей и девушек, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона пожелал ученикам и студентам интересной учебы, новых друзей, полезных знаний и хороших оценок.
По информации пресс-службы, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено безопасности школьников, усилены профилактические меры. Большая часть учреждений провела линейки только для первых и одиннадцатых классов, для параллелей со второго по десятый классы по решению администраций школ были разрешены отдельные торжества, с разбросом по времени.
При организации учебного процесса в каждом учебном заведении за каждым классом закреплен индивидуальный кабинет для занятий, школьный транспорт будет проходить ежедневную обработку, с учащимися проведут лекции по гигиеническому воспитанию.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства - РИА Новости, 1920, 27.08.2019
27 августа 2019, 15:06Тверская область
Руденя: в школы Тверской области пойдут почти 142 тысячи учеников
Сейчас образовательная сеть Тверской области насчитывает 1102 учреждения дошкольного, общего и профессионального образования, в которых обучаются и воспитываются более 220 тысяч человек.
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Тверская областьИгорь РуденяОбразование - Общество
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