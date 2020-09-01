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Путин отметил роль Красной Армии в освобождении Европы от нацизма
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не должно быть сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:51
2020-09-01T13:51
ленинград
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москва
европа
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подчеркнул, что не должно быть сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине".Говоря об освобождении стран Восточной и Центральной Европы, Путин отметил, что это большая заслуга Красной армии. Президент также отметил, что можно спорить о том, что за этим последовало, какие режимы создавались в освобожденных государствах, как к этим режимам относилось население."Здесь есть разные оценки. Но это ни в коем случае не ставит под сомнение, кто был агрессором, кто напал на кого. Мы никогда не забудем..., что именно нацистская Германия 22 июня 1941 года напала на Советский Союз, а не наоборот. Мы никогда не забудем, как наши предки дрались под <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, защищали блокадный <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинград</a>", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.Президент подчеркнул, что именно они освободили <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> от нацизма, а не кто-то другой. Он также отметил, что более 80% техники нацистами использовалось на Восточном фронте, почти столько же живой силы противника здесь было "перемолото" Красной армией."Что происходило дальше - да, к этому можно вернуться, давать разные оценки. С этим можно согласиться, поподробнее потом можно об этом поговорить - надеюсь, и учителя истории вам о этом поподробнее расскажут. Но вопрос, кто был виновником войны, абсолютно очевидный", - отметил глава государства.Он также рассказал, что, когда знакомился с архивными документами, это было совершенно очевидно. "Всячески старались правительства некоторых стран подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против Советского Союза, всячески освобождали дорогу. По сути пожертвовали даже Польшей", - пояснил президент, уточнив, что страны, которые должны были прийти к ней на помощь, фактически этого не сделали.Путин еще раз подчеркнул, что можно как угодно относиться к тому, что было после войны, но совершенно очевидно, что агрессором была нацистская Германия, а также кто ей противостоял, кто "переломил хребет нацистской военной машине и кто в конечном итоге штурмом <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> взял"."Это важная тема для нас - непростая, сложная, но мы относились к этому абсолютно по-честному и будем относиться к этому по-честному. И, как я уже сказал, никогда не позволим преуменьшить роль и значение Красной армии народов Советского Союза и народов России, русского народа в борьбе с нацизмом. Они абсолютные герои и останутся в таком качестве в нашем сознании навечно", - подытожил президент.
https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html
https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html
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ленинград, владимир путин, москва, европа, берлин (город), в мире

Путин отметил роль Красной Армии в освобождении Европы от нацизма

13:51 01.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не должно быть сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине".
Говоря об освобождении стран Восточной и Центральной Европы, Путин отметил, что это большая заслуга Красной армии. Президент также отметил, что можно спорить о том, что за этим последовало, какие режимы создавались в освобожденных государствах, как к этим режимам относилось население.
"Здесь есть разные оценки. Но это ни в коем случае не ставит под сомнение, кто был агрессором, кто напал на кого. Мы никогда не забудем..., что именно нацистская Германия 22 июня 1941 года напала на Советский Союз, а не наоборот. Мы никогда не забудем, как наши предки дрались под Москвой, защищали блокадный Ленинград", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.
Президент подчеркнул, что именно они освободили Европу от нацизма, а не кто-то другой. Он также отметил, что более 80% техники нацистами использовалось на Восточном фронте, почти столько же живой силы противника здесь было "перемолото" Красной армией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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"Что происходило дальше - да, к этому можно вернуться, давать разные оценки. С этим можно согласиться, поподробнее потом можно об этом поговорить - надеюсь, и учителя истории вам о этом поподробнее расскажут. Но вопрос, кто был виновником войны, абсолютно очевидный", - отметил глава государства.
Он также рассказал, что, когда знакомился с архивными документами, это было совершенно очевидно. "Всячески старались правительства некоторых стран подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против Советского Союза, всячески освобождали дорогу. По сути пожертвовали даже Польшей", - пояснил президент, уточнив, что страны, которые должны были прийти к ней на помощь, фактически этого не сделали.
Путин еще раз подчеркнул, что можно как угодно относиться к тому, что было после войны, но совершенно очевидно, что агрессором была нацистская Германия, а также кто ей противостоял, кто "переломил хребет нацистской военной машине и кто в конечном итоге штурмом Берлин взял".
"Это важная тема для нас - непростая, сложная, но мы относились к этому абсолютно по-честному и будем относиться к этому по-честному. И, как я уже сказал, никогда не позволим преуменьшить роль и значение Красной армии народов Советского Союза и народов России, русского народа в борьбе с нацизмом. Они абсолютные герои и останутся в таком качестве в нашем сознании навечно", - подытожил президент.
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