https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576561260.html
В России за сутки 6 318 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 6318 человек после COVID-19, за все время — 815 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:32
2020-09-01T10:32
2020-09-01T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
ульяновская область
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 6318 человек после COVID-19, за все время — 815 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 1262 выписаны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 323 - в Ульяновской области, 209 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
москва
ульяновская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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