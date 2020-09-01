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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576561260.html
В России за сутки 6 318 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 6318 человек после COVID-19, за все время — 815 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:32
2020-09-01T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
ульяновская область
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 6318 человек после COVID-19, за все время — 815 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 1262 выписаны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 323 - в Ульяновской области, 209 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
москва
ульяновская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, ульяновская область, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 6 318 человек выздоровели от COVID-19

10:32 01.09.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара
Палаты медицинского стационара - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Палаты медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6318 человек после COVID-19, за все время — 815 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 318 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 815 705 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1262 выписаны в Москве, 323 - в Ульяновской области, 209 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваУльяновская областьМосковская область (Подмосковье)Общество
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