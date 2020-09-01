МИД оценил сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями
1503
© РИА Новости / Фотохост БРИКС / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Россия не разделяет оптимизм США в отношении скорого заключения договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не могу сказать, что мы разделяем оптимизм американской стороны насчет возможности скорого заключения договоренностей по тому и по другому треку. Сложностей много. Они разноплановые. Если сказать обобщенно - мы не видим с американской стороны в должной мере готовности двигаться навстречу нам" , - сказал он журналистам.
"Американцам хорошо известна та группа вопросов, которая нас интересует в данной связи. Вместе с тем мы не скрываем, что целый ряд американских предпочтений, приоритетов, пожеланий применительно к тому, что и как нужно делать, для нас представляется, мягко говоря, проблематичными. Вот как на стыке этих двух восприятий реальности найти точку, где можно будет сказать: "Да, отсюда есть путь вперед к договорённости", - на этот вопрос до сих пор нет ответа", - пояснил дипломат.
"Мы поиски продолжаем, мы находимся в постоянном контакте", - подчеркнул он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что США и Россия до конца года достигнут договоренностей по соглашению в сфере контроля над вооружениями.