https://ria.ru/20200901/dogovorennosti-1576600583.html

МИД оценил сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями

Россия не разделяет оптимизм США в отношении скорого заключения договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:48

2020-09-01T19:48

2020-09-01T19:48

россия

майк помпео

сергей рябков

сша

безопасность

политика

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<strong>ВЕНА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия не разделяет оптимизм <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в отношении скорого заключения договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Американцам хорошо известна та группа вопросов, которая нас интересует в данной связи. Вместе с тем мы не скрываем, что целый ряд американских предпочтений, приоритетов, пожеланий применительно к тому, что и как нужно делать, для нас представляется, мягко говоря, проблематичными. Вот как на стыке этих двух восприятий реальности найти точку, где можно будет сказать: "Да, отсюда есть путь вперед к договорённости", - на этот вопрос до сих пор нет ответа", - пояснил дипломат."Мы поиски продолжаем, мы находимся в постоянном контакте", - подчеркнул он.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> выразил надежду, что США и Россия до конца года достигнут договоренностей по соглашению в сфере контроля над вооружениями.

https://ria.ru/20200823/lavrov-1576204038.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, сергей рябков, сша, безопасность, политика