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МИД оценил сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями
Россия не разделяет оптимизм США в отношении скорого заключения договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:48
2020-09-01T19:48
россия
майк помпео
сергей рябков
сша
безопасность
политика
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<strong>ВЕНА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия не разделяет оптимизм <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в отношении скорого заключения договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Американцам хорошо известна та группа вопросов, которая нас интересует в данной связи. Вместе с тем мы не скрываем, что целый ряд американских предпочтений, приоритетов, пожеланий применительно к тому, что и как нужно делать, для нас представляется, мягко говоря, проблематичными. Вот как на стыке этих двух восприятий реальности найти точку, где можно будет сказать: "Да, отсюда есть путь вперед к договорённости", - на этот вопрос до сих пор нет ответа", - пояснил дипломат."Мы поиски продолжаем, мы находимся в постоянном контакте", - подчеркнул он.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> выразил надежду, что США и Россия до конца года достигнут договоренностей по соглашению в сфере контроля над вооружениями.
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576204038.html
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россия
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россия, майк помпео, сергей рябков, сша, безопасность, политика

МИД оценил сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями

19:48 01.09.2020
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© РИА Новости / Фотохост БРИКС / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Фотохост БРИКС
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Россия не разделяет оптимизм США в отношении скорого заключения договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не могу сказать, что мы разделяем оптимизм американской стороны насчет возможности скорого заключения договоренностей по тому и по другому треку. Сложностей много. Они разноплановые. Если сказать обобщенно - мы не видим с американской стороны в должной мере готовности двигаться навстречу нам" , - сказал он журналистам.

"Американцам хорошо известна та группа вопросов, которая нас интересует в данной связи. Вместе с тем мы не скрываем, что целый ряд американских предпочтений, приоритетов, пожеланий применительно к тому, что и как нужно делать, для нас представляется, мягко говоря, проблематичными. Вот как на стыке этих двух восприятий реальности найти точку, где можно будет сказать: "Да, отсюда есть путь вперед к договорённости", - на этот вопрос до сих пор нет ответа", - пояснил дипломат.
"Мы поиски продолжаем, мы находимся в постоянном контакте", - подчеркнул он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что США и Россия до конца года достигнут договоренностей по соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 16:28
Лавров: Россия не будет выполнять нереализуемые требования США по ДСНВ
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РоссияМайк ПомпеоСергей РябковСШАБезопасностьПолитика
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