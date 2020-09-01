https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576579041.html

Против жителя Минска возбудили дело за призывы нападать на ОМОН

МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против 63-летнего минчанина, призывавшего нападать на ОМОН, сообщили в министерстве. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:22

2020-09-01T14:22

2020-09-01T14:22

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> возбудило уголовное дело против 63-летнего минчанина, призывавшего нападать на ОМОН, сообщили в министерстве."Сотрудники Московского РУВД <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> установили личность подписчика одного из Telegram-каналов, который призывал граждан препятствовать ОМОН при выполнении служебных обязанностей. Оказалось, что агрессивные инструкции раздавал неработающий 63-летний минчанин. По информации оперативников, мужчина неоднократно принимал участие в несанкционированных митингах, а также призывал людей собираться небольшими группами, хватать омоновцев под руки и связывать их", - говорится в сообщении.Двадцать шестого августа в отношении гражданина следователями возбуждено уголовное дело. За оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни сотрудников органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы, уточнили в МВД.Кроме того, 29 августа в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> сотрудники милиции задержали 23-летнего жителя <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилева</a>, участника акций протеста. В состоянии алкогольного опьянения он шел во главе колонны митингующих женщин. Результаты медицинского освидетельствования показали у него 2,3 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях в отношении мужчины составлен административный протокол.Это не первое его нарушение административного законодательства. Ранее могилевчанин неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения и распитие алкогольных напитков в общественном месте. В Брест он приехал несколько дней назад, где устроился на работу в одну из местных фирм, уточнили в МВД.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире