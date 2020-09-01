Против жителя Минска возбудили дело за призывы нападать на ОМОН
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против 63-летнего минчанина, призывавшего нападать на ОМОН, сообщили в министерстве.
"Сотрудники Московского РУВД Минска установили личность подписчика одного из Telegram-каналов, который призывал граждан препятствовать ОМОН при выполнении служебных обязанностей. Оказалось, что агрессивные инструкции раздавал неработающий 63-летний минчанин. По информации оперативников, мужчина неоднократно принимал участие в несанкционированных митингах, а также призывал людей собираться небольшими группами, хватать омоновцев под руки и связывать их", - говорится в сообщении.
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Двадцать шестого августа в отношении гражданина следователями возбуждено уголовное дело. За оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни сотрудников органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы, уточнили в МВД.
Кроме того, 29 августа в Бресте сотрудники милиции задержали 23-летнего жителя Могилева, участника акций протеста. В состоянии алкогольного опьянения он шел во главе колонны митингующих женщин. Результаты медицинского освидетельствования показали у него 2,3 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях в отношении мужчины составлен административный протокол.
Это не первое его нарушение административного законодательства. Ранее могилевчанин неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения и распитие алкогольных напитков в общественном месте. В Брест он приехал несколько дней назад, где устроился на работу в одну из местных фирм, уточнили в МВД.
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