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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576579041.html
Против жителя Минска возбудили дело за призывы нападать на ОМОН
МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против 63-летнего минчанина, призывавшего нападать на ОМОН, сообщили в министерстве. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:22
2020-09-01T14:22
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> возбудило уголовное дело против 63-летнего минчанина, призывавшего нападать на ОМОН, сообщили в министерстве."Сотрудники Московского РУВД <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> установили личность подписчика одного из Telegram-каналов, который призывал граждан препятствовать ОМОН при выполнении служебных обязанностей. Оказалось, что агрессивные инструкции раздавал неработающий 63-летний минчанин. По информации оперативников, мужчина неоднократно принимал участие в несанкционированных митингах, а также призывал людей собираться небольшими группами, хватать омоновцев под руки и связывать их", - говорится в сообщении.Двадцать шестого августа в отношении гражданина следователями возбуждено уголовное дело. За оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни сотрудников органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы, уточнили в МВД.Кроме того, 29 августа в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> сотрудники милиции задержали 23-летнего жителя <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилева</a>, участника акций протеста. В состоянии алкогольного опьянения он шел во главе колонны митингующих женщин. Результаты медицинского освидетельствования показали у него 2,3 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях в отношении мужчины составлен административный протокол.Это не первое его нарушение административного законодательства. Ранее могилевчанин неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения и распитие алкогольных напитков в общественном месте. В Брест он приехал несколько дней назад, где устроился на работу в одну из местных фирм, уточнили в МВД.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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минск
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Против жителя Минска возбудили дело за призывы нападать на ОМОН

14:22 01.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против 63-летнего минчанина, призывавшего нападать на ОМОН, сообщили в министерстве.
"Сотрудники Московского РУВД Минска установили личность подписчика одного из Telegram-каналов, который призывал граждан препятствовать ОМОН при выполнении служебных обязанностей. Оказалось, что агрессивные инструкции раздавал неработающий 63-летний минчанин. По информации оперативников, мужчина неоднократно принимал участие в несанкционированных митингах, а также призывал людей собираться небольшими группами, хватать омоновцев под руки и связывать их", - говорится в сообщении.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Двадцать шестого августа в отношении гражданина следователями возбуждено уголовное дело. За оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни сотрудников органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы, уточнили в МВД.
Кроме того, 29 августа в Бресте сотрудники милиции задержали 23-летнего жителя Могилева, участника акций протеста. В состоянии алкогольного опьянения он шел во главе колонны митингующих женщин. Результаты медицинского освидетельствования показали у него 2,3 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях в отношении мужчины составлен административный протокол.
Это не первое его нарушение административного законодательства. Ранее могилевчанин неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения и распитие алкогольных напитков в общественном месте. В Брест он приехал несколько дней назад, где устроился на работу в одну из местных фирм, уточнили в МВД.
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23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
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