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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Мантуров заявил, что Россия уже "проехала" историю с "Новичком"
18:13
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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВ Совфеде заявили, что Россия не берет на себя роль арбитра в Карабахе
18:12
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Финалисты Школьного акселератора SberZSberZ: школьный акселератор Сбера – для будущего детей и страны
18:01
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Турецкие полицейскиеВ Турции арестовали выходцев из Крыма за принадлежность к террористам
17:57
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровГлава МИД Армении обсудил с Лавровым ситуацию в Карабахе
17:57
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале судаЖителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов
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Военнослужащие в ДонбассеЛНР обвинила СБУ в попытке завербовать сотрудника Народной милиции
17:47
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном судеСуд оставил под арестом 400 тысяч долларов, изъятые по делу Фургала
17:46
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Медицинский работник в лаборатории больницыAstraZeneca сможет произвести до трех миллиардов доз вакцин от COVID-19
17:45
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Мужчина возле электронного табло с курсом валют в МосквеКурс рубля резко пошел вверх
17:40
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Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видеоЕреван заявил, что Баку отдал управление операцией в Карабахе ВВС Турции
17:37
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Анастасия КвиткоРусская Ким Кардашьян восхитила фанатов новым снимком в Сети
17:35
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Росатом отходы 1 и 2 классов Как в России будет выстроена система рециклинга
17:34
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В ветеринарной лечебницеОколо 420 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2020 году
17:29
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Туристы в одном из отелей Бодрума, ТурцияТуроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в октябре
17:27
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Автомобиль Следственного комитета РФ В КБР возбудили дело после смерти младенца от черепно-мозговой травмы
17:22
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Писатель Валерий ШульжикУмер автор книг о поросенке Фунтике Валерий Шульжик
17:20
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Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские ударыБаку потерял в Карабахе установки "Смерч" и "Ураган", заявили в Армении
17:19
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Склад круглого леса лесного хозяйства Кирзинское в Ордынском районе Новосибирской областиВ Финляндии прокомментировали решение Путина о запрете вывоза древесины
17:16
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Дмитрий Артюхов В ЯНАО движение по мосту через реку Пур откроется 16 октября
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