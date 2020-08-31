https://ria.ru/20200831/zakonoproekt-1576529594.html

Москва приняла участие в разработке нового закона о частном партнерстве

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров принял участие в круглом столе Минэкономразвития и ВЭБ.РФ... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:19

2020-08-31T14:19

2020-08-31T14:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a> принял участие в круглом столе Минэкономразвития и ВЭБ.РФ по обсуждению законодательства в области государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба ДИПП.Поправки в законодательство о ГЧП были подготовлены <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_razvitija_RF" target="_blank">Минэкономразвития РФ</a> и сейчас находятся в стадии согласования. По оценкам экспертов, одно из главных достижений законопроекта – четкое определение способов и порядка софинансирования проектов, учитывающее антимонопольные риски.Отмечается, что столица, обладающая одной из лучших компетенций по ГЧП, ранее неоднократно обращалась с предложениями по совершенствованию законодательства в этой сфере. Многие инициативы нашли отражение в законопроекте. Они касаются, например, оптимизации механизма частной концессионной инициативы, конкретизации статуса особых обстоятельств, уточнения способов участия органов власти субъекта федерации в финансировании проектов."Москва поддерживает новый законопроект, так как он решает целый ряд задач по углублению государственно-частного партнерства и расширению такого взаимодействия. Законопроект учитывает решение проблемы, которая неоднократно отмечалась экспертами и правительством <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, по урегулированию частной концессионной инициативы (ЧКИ), включая отсутствие преференций для инициаторов проекта. В своей практике ГЧП столичные власти сталкивались с ситуацией, когда частная сторона, инициировавшая проект, отказалась от участия в нем из-за юридической невозможности предоставления ей таких преференций. Теперь возможность возмещения победителем конкурса инициатору ЧКИ обоснованных и документально подтвержденных расходов на подготовку заявки учтена", - приводит пресс-служба слова Прохорова.Глава департамента также рассказал, что столица сегодня разрабатывает новые направления использования ГЧП (например, в гериатрии и геронтологии) и планирует строить в рамках государственно-частного партнерства дома престарелых. Также механизм ГЧП будет развиваться в сферах логистики и медицины, где опыт московских контрактов жизненного цикла по приобретению медоборудования уже оказался весьма успешным.Москва сегодня является лидером по развитию ГЧП в России. Общий объем инвестиций по контрактам в рамках государственно-частного партнерства с 2013 года по июнь 2020 года превысил 1 триллион рублей. В том числе 69,2 миллиарда рублей приходится на концессионные проекты, 271,6 миллиарда рублей – на долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей, 503 миллиарда рублей – на контракты жизненного цикла, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20191107/1560664784.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва