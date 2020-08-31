https://ria.ru/20200831/vodosnabzhenie-1576534742.html

Горячее водоснабжение восстановили во всех домах Подмосковья

Профилактические работы на всех участках тепловых сетей, из-за которых в жилых домах Подмосковья проводились плановые отключения горячего водоснабжения,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:27

2020-08-31T15:27

2020-08-31T15:27

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Профилактические работы на всех участках тепловых сетей, из-за которых в жилых домах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> проводились плановые отключения горячего водоснабжения, завершены, говорится в сообщении пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_Moskovskojj_oblasti" target="_blank">министерства энергетики Московской области</a>.Ранее власти Московской области в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой перенесли плановое отключение ГВС с 1 июня на 1 июля."Горячая вода до конца текущего дня должна вернуться в более чем 33 тысячи МКД и объектов социальной сферы с населением порядка 5,5 миллионов человек. В большинстве домов ГВС уже восстановлено, за исключением 8 котельных-должников", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что вопрос возобновления работы котельных и налаживанию платежной дисциплины сейчас находится на контроле администраций округов."В Подмосковье из 54 тысяч многоквартирных домов, которые готовят к отопительному сезону, около 33 тысяч МКД получают горячее водоснабжение централизованно. Остальная 21 тысяча МКД пользуется газовыми колонками или так называемым "открытым" водоразбором", - приводятся в сообщении слова министра энергетики региона Александра Самарина.

https://ria.ru/20181017/1530886336.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, московская область (подмосковье)