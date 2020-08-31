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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/vodosnabzhenie-1576534742.html
Горячее водоснабжение восстановили во всех домах Подмосковья
Профилактические работы на всех участках тепловых сетей, из-за которых в жилых домах Подмосковья проводились плановые отключения горячего водоснабжения,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:27
2020-08-31T15:27
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Профилактические работы на всех участках тепловых сетей, из-за которых в жилых домах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> проводились плановые отключения горячего водоснабжения, завершены, говорится в сообщении пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_Moskovskojj_oblasti" target="_blank">министерства энергетики Московской области</a>.Ранее власти Московской области в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой перенесли плановое отключение ГВС с 1 июня на 1 июля."Горячая вода до конца текущего дня должна вернуться в более чем 33 тысячи МКД и объектов социальной сферы с населением порядка 5,5 миллионов человек. В большинстве домов ГВС уже восстановлено, за исключением 8 котельных-должников", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что вопрос возобновления работы котельных и налаживанию платежной дисциплины сейчас находится на контроле администраций округов."В Подмосковье из 54 тысяч многоквартирных домов, которые готовят к отопительному сезону, около 33 тысяч МКД получают горячее водоснабжение централизованно. Остальная 21 тысяча МКД пользуется газовыми колонками или так называемым "открытым" водоразбором", - приводятся в сообщении слова министра энергетики региона Александра Самарина.
https://ria.ru/20181017/1530886336.html
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жкх, московская область (подмосковье)

Горячее водоснабжение восстановили во всех домах Подмосковья

15:27 31.08.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Профилактические работы на всех участках тепловых сетей, из-за которых в жилых домах Подмосковья проводились плановые отключения горячего водоснабжения, завершены, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Ранее власти Московской области в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой перенесли плановое отключение ГВС с 1 июня на 1 июля.
"Горячая вода до конца текущего дня должна вернуться в более чем 33 тысячи МКД и объектов социальной сферы с населением порядка 5,5 миллионов человек. В большинстве домов ГВС уже восстановлено, за исключением 8 котельных-должников", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что вопрос возобновления работы котельных и налаживанию платежной дисциплины сейчас находится на контроле администраций округов.
Водопроводный кран. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2018
17 октября 2018, 16:55Новости Подмосковья
В Подмосковье построили и модернизировали более 30 объектов водоснабжения
"В Подмосковье из 54 тысяч многоквартирных домов, которые готовят к отопительному сезону, около 33 тысяч МКД получают горячее водоснабжение централизованно. Остальная 21 тысяча МКД пользуется газовыми колонками или так называемым "открытым" водоразбором", - приводятся в сообщении слова министра энергетики региона Александра Самарина.
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Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)
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