https://ria.ru/20200831/turtsiya-1576525201.html

Власти Приднестровья запретили туристам выезд на отдых в Турцию

Оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики по недопущению распространения коронавируса принял решение о временном запрете выезда жителей на... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:14

2020-08-31T14:14

2020-08-31T14:15

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<strong>ТИРАСПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости.</strong> Оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики по недопущению распространения коронавируса принял решение о временном запрете выезда жителей на отдых в турецком направлении, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.Уточняется, что уже купленными путевками приднестровцы смогут воспользоваться, но с приобретением новых рекомендовано повременить: оплатившим туры после 31 августа оперштаб не выдаст разрешение на выезд за пределы республики.В целом эпидемиологическая ситуация в Приднестровье оценивается как неблагоприятная. Отмечается, что если две недели назад за семь дней зарегистрировали 81 случай, неделю спустя – 191, то за прошедшую неделю зафиксировано 318 случаев инфицирования.По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 2193 человека, 62 заразившихся скончались, 1585 — выздоровели.

https://ria.ru/20190708/1556271625.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, румыния, молдавия, турция