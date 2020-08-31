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Власти Приднестровья запретили туристам выезд на отдых в Турцию
Оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики по недопущению распространения коронавируса принял решение о временном запрете выезда жителей на... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:14
2020-08-31T14:15
туризм
коронавирус covid-19
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румыния
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турция
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<strong>ТИРАСПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости.</strong> Оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики по недопущению распространения коронавируса принял решение о временном запрете выезда жителей на отдых в турецком направлении, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.Уточняется, что уже купленными путевками приднестровцы смогут воспользоваться, но с приобретением новых рекомендовано повременить: оплатившим туры после 31 августа оперштаб не выдаст разрешение на выезд за пределы республики.В целом эпидемиологическая ситуация в Приднестровье оценивается как неблагоприятная. Отмечается, что если две недели назад за семь дней зарегистрировали 81 случай, неделю спустя – 191, то за прошедшую неделю зафиксировано 318 случаев инфицирования.По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 2193 человека, 62 заразившихся скончались, 1585 — выздоровели.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, румыния, молдавия, турция

Власти Приднестровья запретили туристам выезд на отдых в Турцию

14:14 31.08.2020 (обновлено: 14:15 31.08.2020)
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© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
ТИРАСПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики по недопущению распространения коронавируса принял решение о временном запрете выезда жителей на отдых в турецком направлении, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Эта вынужденная мера продиктована растущим числом случаев инфицирования приднестровцев, вернувшихся с отдыха из-за рубежа, в частности, из Турции", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже купленными путевками приднестровцы смогут воспользоваться, но с приобретением новых рекомендовано повременить: оплатившим туры после 31 августа оперштаб не выдаст разрешение на выезд за пределы республики.
В целом эпидемиологическая ситуация в Приднестровье оценивается как неблагоприятная. Отмечается, что если две недели назад за семь дней зарегистрировали 81 случай, неделю спустя – 191, то за прошедшую неделю зафиксировано 318 случаев инфицирования.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 2193 человека, 62 заразившихся скончались, 1585 — выздоровели.
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