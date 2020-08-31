https://ria.ru/20200831/pogoda-1576530761.html

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях этого лета

Погода в северных регионах России этим летом была аномальной, так как быстро растаял лед в океане, моря "зацвели", а на полюсе холода стояла рекордная жара,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:33

2020-08-31T14:33

2020-08-31T17:01

северный кавказ

северное море

роман вильфанд

гидрометцентр

верхоянск

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Погода в северных регионах России этим летом была аномальной, так как быстро растаял лед в океане, моря "зацвели", а на полюсе холода стояла рекордная жара, сообщил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Северные регионы, конечно, выделились. Лед в Северном Ледовитом океане растаял так быстро, что стало возможно эксплуатировать Северный морской путь на месяц раньше. <...> <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Северные моря</a> "зацвели", потому что из-за солнца стал размножаться планктон", — сказал Вильфанд.Ученый напомнил о рекордной жаре в 38 градусов, установленной на полюсе холода в <a href="http://ria.ru/location_Verkhojansk/" target="_blank" data-auto="true">Верхоянске</a> в Якутии.По словам Вильфанда, проливные дожди, "настоящие тропические ливни", наблюдались в европейской части России. Кроме того, ливни шли в горах <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a>, что происходит редко. Жители юга европейской части России пережили волны жары с температурой около 40 градусов.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html

https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html

северный кавказ

северное море

верхоянск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, северное море, роман вильфанд, гидрометцентр, верхоянск, общество