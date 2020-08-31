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https://ria.ru/20200831/pogoda-1576530761.html
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях этого лета
Погода в северных регионах России этим летом была аномальной, так как быстро растаял лед в океане, моря "зацвели", а на полюсе холода стояла рекордная жара,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:33
2020-08-31T17:01
северный кавказ
северное море
роман вильфанд
гидрометцентр
верхоянск
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Погода в северных регионах России этим летом была аномальной, так как быстро растаял лед в океане, моря "зацвели", а на полюсе холода стояла рекордная жара, сообщил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Северные регионы, конечно, выделились. Лед в Северном Ледовитом океане растаял так быстро, что стало возможно эксплуатировать Северный морской путь на месяц раньше. &lt;...&gt; <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Северные моря</a> "зацвели", потому что из-за солнца стал размножаться планктон", — сказал Вильфанд.Ученый напомнил о рекордной жаре в 38 градусов, установленной на полюсе холода в <a href="http://ria.ru/location_Verkhojansk/" target="_blank" data-auto="true">Верхоянске</a> в Якутии.По словам Вильфанда, проливные дожди, "настоящие тропические ливни", наблюдались в европейской части России. Кроме того, ливни шли в горах <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a>, что происходит редко. Жители юга европейской части России пережили волны жары с температурой около 40 градусов.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html
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северный кавказ, северное море, роман вильфанд, гидрометцентр, верхоянск, общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях этого лета

14:33 31.08.2020 (обновлено: 17:01 31.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавающие льдины в акватории Северного Ледовитого океана
Плавающие льдины в акватории Северного Ледовитого океана
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Погода в северных регионах России этим летом была аномальной, так как быстро растаял лед в океане, моря "зацвели", а на полюсе холода стояла рекордная жара, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Северные регионы, конечно, выделились. Лед в Северном Ледовитом океане растаял так быстро, что стало возможно эксплуатировать Северный морской путь на месяц раньше. <...> Северные моря "зацвели", потому что из-за солнца стал размножаться планктон", — сказал Вильфанд.
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Ученый напомнил о рекордной жаре в 38 градусов, установленной на полюсе холода в Верхоянске в Якутии.
По словам Вильфанда, проливные дожди, "настоящие тропические ливни", наблюдались в европейской части России. Кроме того, ливни шли в горах Северного Кавказа, что происходит редко. Жители юга европейской части России пережили волны жары с температурой около 40 градусов.
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Северный КавказСеверное мореРоман ВильфандГидрометцентрВерхоянскОбщество
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