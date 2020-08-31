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В Москве в последний день лета ожидается жара до 30 градусов
Жаркая погода без существенных осадков ожидается в Москве в последний день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 31.08.2020
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александр синенков
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Жаркая погода без существенных осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в последний день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov" target="_blank">Александр Синенков</a>."Мы сегодня обещаем жителям столицы переменную облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 28-30 градусов тепла, по области - от 26 до 31 градуса", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ожидается порывистый юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20200830/pogoda-1576482602.html
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александр синенков, погода, москва, общество

В Москве в последний день лета ожидается жара до 30 градусов

08:00 31.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Жаркая погода без существенных осадков ожидается в Москве в последний день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня обещаем жителям столицы переменную облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 28-30 градусов тепла, по области - от 26 до 31 градуса", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается порывистый юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
Теплая погода - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 07:50
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
413303
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