https://ria.ru/20200831/pogoda-1576506116.html
В Москве в последний день лета ожидается жара до 30 градусов
Жаркая погода без существенных осадков ожидается в Москве в последний день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:00
2020-08-31T08:00
2020-08-31T08:00
александр синенков
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Жаркая погода без существенных осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в последний день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov" target="_blank">Александр Синенков</a>."Мы сегодня обещаем жителям столицы переменную облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 28-30 градусов тепла, по области - от 26 до 31 градуса", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ожидается порывистый юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20200830/pogoda-1576482602.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, погода, москва, общество