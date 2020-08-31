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В Петербурге в тоннеле метро нашли тело мужчины
Тело мужчины обнаружено на перегоне в тоннеле между станциями метро "Дунайская" и "Шушары" в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:53
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ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Тело мужчины обнаружено на перегоне в тоннеле между станциями метро "Дунайская" и "Шушары" в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."На перегоне в тоннеле между станциями "Дунайская" и "Шушары" обнаружено тело мужчины 1998 года рождения", - сообщили в полиции.Ранее в ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили о закрытии трех станций метро линии 5 по техническим причинам. По данным пресс-службы организации, с 09.25 станции "Шушары", "Дунайская", "Проспект Славы" закрыты по технической причине, движение поездов осуществляется от станции "Международная" до станции "Комендантский проспект".
https://ria.ru/20200813/1575746860.html
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ленинградская область
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге в тоннеле метро нашли тело мужчины

10:53 31.08.2020 (обновлено: 13:09 31.08.2020)
22024
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВагон метро на новой станции метро "Дунайская" в Санкт-Петербурге
Вагон метро на новой станции метро Дунайская в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Вагон метро на новой станции метро "Дунайская" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на перегоне в тоннеле между станциями метро "Дунайская" и "Шушары" в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"На перегоне в тоннеле между станциями "Дунайская" и "Шушары" обнаружено тело мужчины 1998 года рождения", - сообщили в полиции.
Ранее в ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили о закрытии трех станций метро линии 5 по техническим причинам. По данным пресс-службы организации, с 09.25 станции "Шушары", "Дунайская", "Проспект Славы" закрыты по технической причине, движение поездов осуществляется от станции "Международная" до станции "Комендантский проспект".
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 августа, 16:40
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1362135
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