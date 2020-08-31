https://ria.ru/20200831/peterburg-1576513421.html

В Петербурге в тоннеле метро нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружено на перегоне в тоннеле между станциями метро "Дунайская" и "Шушары" в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:53

2020-08-31T10:53

2020-08-31T13:09

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Тело мужчины обнаружено на перегоне в тоннеле между станциями метро "Дунайская" и "Шушары" в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."На перегоне в тоннеле между станциями "Дунайская" и "Шушары" обнаружено тело мужчины 1998 года рождения", - сообщили в полиции.Ранее в ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили о закрытии трех станций метро линии 5 по техническим причинам. По данным пресс-службы организации, с 09.25 станции "Шушары", "Дунайская", "Проспект Славы" закрыты по технической причине, движение поездов осуществляется от станции "Международная" до станции "Комендантский проспект".

https://ria.ru/20200813/1575746860.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, происшествия