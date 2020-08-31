https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576518520.html

Мурашко заявил, что россияне пренебрегают правилами профилактики COVID-19

Сегодня население России немного пренебрегает правилами безопасности и профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:51

2020-08-31T11:51

2020-08-31T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Сегодня население России немного пренебрегает правилами безопасности и профилактики <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."В случае заболевания (коронавирусом) своевременного обращения за медицинской помощью и изоляции для того, чтобы профилактировать заражение других пациентов. К сожалению, мы видим, что сегодня население немножко пренебрегает этими правилами", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что в преддверии 1 сентября "нужно еще раз детям напомнить правила, в том числе гигиены рук, социального дистанцирования, определенных норм поведения", - подчеркнул министр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество