https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576518156.html

Проект обновленной конституции Белоруссии вынесут на референдум

Проект обновленной конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум, заявил президент страны Александр Лукашенко,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:46

2020-08-31T11:46

2020-08-31T12:40

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Проект обновленной конституции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, слова которого приводит <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>."Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос", - сказал Лукашенко в разговоре с председателем Верховного суда Валентином Сукало.Президент отметил, что сейчас в Белоруссии есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, которые работают над изменениями в главный закон страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/belorussiya-1576514410.html

Von Stirliz старая песня оппозиции о главном: "нет, нет, нет,нет, мы хотим сегодня! Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!" 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире