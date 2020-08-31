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Проект обновленной конституции Белоруссии вынесут на референдум
Проект обновленной конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум, заявил президент страны Александр Лукашенко,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:46
2020-08-31T12:40
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Проект обновленной конституции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, слова которого приводит <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>."Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос", - сказал Лукашенко в разговоре с председателем Верховного суда Валентином Сукало.Президент отметил, что сейчас в Белоруссии есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, которые работают над изменениями в главный закон страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/belorussiya-1576514410.html
старая песня оппозиции о главном: "нет, нет, нет,нет, мы хотим сегодня! Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!"
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белоруссия
РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Проект обновленной конституции Белоруссии вынесут на референдум

11:46 31.08.2020 (обновлено: 12:40 31.08.2020)
6682
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Проект обновленной конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум, заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Белоруссия.
"Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос", - сказал Лукашенко в разговоре с председателем Верховного суда Валентином Сукало.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Вчера, 11:13
"Мы готовы". Тихановская высказалась об участии посредников по Белоруссии
Президент отметил, что сейчас в Белоруссии есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, которые работают над изменениями в главный закон страны.

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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
старая песня оппозиции о главном: "нет, нет, нет,нет, мы хотим сегодня! Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!"
31 августа, 11:57
Von Stirliz
610003
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