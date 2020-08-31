https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576536236.html

ЦИК завершил тестирование системы электронного голосования без сбоев

ЦИК завершил открытое тестирование дистанционного электронного голосования, сбоев выявлено не было, председатель ЦИК Элла Памфилова не исключила использования... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:58

2020-08-31T15:58

2020-08-31T16:25

элла памфилова

курская область

ярославская область

политика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> ЦИК завершил открытое тестирование дистанционного электронного голосования, сбоев выявлено не было, председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> не исключила использования системы на выборах разного уровня в течение года.ЦИК провел первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования. В нем приняли участие избиратели Курской и Ярославской областей, которые голосовали за лучшие достопримечательности, а также эксперты, которые выбрали лучшее место отдыха в России. Тестирование началось в 10.00 и продлилось до 15.00.В <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> участие в голосовании создали 2233 человека, явка составила 26,58%, в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> 1135 человек, явка составила 16,96%, среди экспертов и журналистов проголосовали 222 человека, явка составила 90,98%.Ключ шифрования результатов был разделен на пять частей, которые поместили в специальный стеклянный ящик для хранения. В конце дня ключ собрали из четырех частей. Как пояснили разработчики, это минимальное количество ключей, с помощью которого можно расшифровать результаты.Сбоев в ходе тестирования зафиксировано не было."Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекома</a> ответил на мой вопрос и сказал, что никаких сбоев не было. (...) Но поскольку такой небольшой эксперимент был, это не должно нас успокаивать, с возрастанием объема риски возникают в большей степени, надо к этому готовыми, надо прогнозировать это и создавать большую, серьезную подушку безопасности и надёжности", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам.ЦИК, по ее словам, удовлетворен результатом тестирования."Трудно прогнозировать, это новая ситуация, тут ведь от многих факторов зависит: насколько в областях знали, что такой эксперимент есть. Я полагаю, что после сегодняшнего нашего тестирования больше будет заинтересованность. Хотя в принципе мы думали, что меньше будет. В принципе тот результат, который есть на тестировании, нас вполне удовлетворяет, позволяет сделать целый ряд дополнительных выводов, проанализировать какие-то тенденции", - пояснила она.Памфилова не исключила дальнейшего тестирования системы и в ходе выборов разного уровня в регионах, проходящих в течение года, в том числе и на муниципальных выборах."Выборы у нас идут постоянно, и может быть, в каких-то регионах можно будет в виде микро-проектов обкатывать какие-то аспекты, чтобы в крупных кампаниях, федеральной кампании следующего года в полной мере использовать... У нас практически каждые выходные какие-то выборы есть, я попрошу подобрать в нескольких регионах разного рода выборы, у нас осенью, зимой, весной, чтобы можно было отрабатывать, обкатывать технологию", - сказала Памфилова.Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 08.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.

https://ria.ru/20200724/1574856027.html

https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576535252.html

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ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, курская область, ярославская область, политика