https://ria.ru/20200831/energoblok-1576510220.html

На Ленинградской АЭС-2 запустили реактор нового энергоблока

На Ленинградской АЭС-2 успешно состоялся пуск ядерного реактора нового энергоблока № 2 (по другой классификации — блока № 6 ЛАЭС). Об этом сообщил оператор всех РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:07

2020-08-31T10:07

2020-08-31T12:49

ленинградская аэс

росэнергоатом

новости - ядерные технологии

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> На Ленинградской АЭС-2 успешно состоялся пуск ядерного реактора нового энергоблока № 2 (по другой классификации — блока № 6 <u><a href="http://ria.ru/organization_Leningradskaja_AEHS/">ЛАЭС</a></u>). Об этом сообщил оператор всех атомных станций в России — концерн "<u><a href="http://ria.ru/organization_Rosehnergoatom/">Росэнергоатом</a></u>".В компании оценили пуск реактора на ЛАЭС как одно из главных событий последних лет в российской атомной энергетике.В соответствии с программой физического пуска специалисты далее проведут целый ряд экспериментов — в том числе при работе реактора на мощности менее одного процента. Эти исследования необходимы для подтверждения надежности всей системы безопасности установки.Затем ее мощность будут постепенно повышать. Осенью операторы подключат энергоблок к сети, и тогда произойдет выдача первых киловатт-часов. Начало промышленной эксплуатации энергоблока № 2 намечено на начало 2021 года.С этим пуском в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по отечественному проекту АЭС-2006, разработанному уже в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом госкорпорации "Росатом".Ленинградская АЭС — филиал АО "Концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом"). Станция расположена в городе Сосновый Бор в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2.Ленинградская АЭС производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.

https://ria.ru/20200715/1574367108.html

Василий Прекрасноволосый Станет ли электричество дешевле? Конечно нет, так и продолжит расти. При капитализме возможен только рост цен. 26

Vanya Duplin Лучше понавтыкать ветряков и задрать цены сразу в пять раз? Атомная энергия самая дешевая на планете и на данный момент ничего более эффективного не придумано и не используется. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская аэс, росэнергоатом, новости - ядерные технологии